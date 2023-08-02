Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla, 20 üniversiteye yeni rektör atanırken aynı kararla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin merak ettiği sorular arasında yer alan isim ise Prof. Dr. Fatih Kırışık oldu. Fatih Kırışık kimdir, kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın hayatı!

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLAN PROF. DR. FATİH KIRIŞIK KİMDİR ?

"2574 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

Eğitim bilgileri:

Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002-2008

Yüksek Lisans: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999-2002

Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993-1998"