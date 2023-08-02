Binlerce Bosnalı Müslümanı şehit eden Sırp komutan! Radislav Krstić kimdir?

Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda 8.372 Müslüma'nın katledilmesi olayı olarak bilinmektedir. Sırp General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna halkının Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır. Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocukta öldürülmüş, bu bilgi savaş suçu olarak kayıtlara geçmiştir. Katliamın en önemli sorumlu komutanlarından biri olan ve 22 yıl önce mahkemesi görülen, 46 yıl hapis cezası alan Radislav Krstic'de olaylar içerisinde vardı.

RADİSLAV KRSTİC KİMDİR?

Radislav Krstić, 15 Şubat 1948 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. Kopuk bir aile yaşamı olduğu söylenilen Krstic, evinden uzakta büyüdü.

Ekim 1994'ten 12 Temmuz 1995'e kadar Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Kurmay Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Haziran 1995-96 senesinde tümgeneralliğe terfi olmuştur. 13 Temmuz 1995'te Drina Kolordusu'nun komutanlığı verilmiştir.

LAHEY'DEN HAPİS CEZASI

İnsan Hakları Mahkemesi tarafından , 2 Ağustos 2001'de Krstić , soykırımdan hüküm giyen ilk kişi oldu ve 46 yıl hapis cezası verildi. Temyiz mahkemesi soykırıma yardım ve yataklık suçundan daha düşük bir suçlamayı onaylayınca ceza 35 yıla düşürüldü.