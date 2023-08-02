Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil Kimdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarıyla 20 üniversiteye yeni rektörler atanırken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil oldu. Mustafa Kasım Karahocagil kimdir? Kariyeri ve başarılarıyla tanınan yeni rektör hakkında merak edilenler.

PROF. DR. MUSTAFA KASIM KARAHOCAGİL KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmakta ve 2020'den bu yana rektör yardımcılığı görevini üstlenmekteydi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1987-1993 yılları arasında tamamlayan Karahocagil, Tıpta Uzmanlık alanında ise 1998-2003 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim aldı. Önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde önemli görevlerde bulunan Karahocagil, 1 Ağustos 2023 itibariyle üniversitenin yeni rektörü olarak atanmıştır.