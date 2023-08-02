Cumhurbaşkanlığı kararıyla YÖK'e 5 yeni üye ve 20 üniversiteye rektör atanmasının ardından, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti'nin hayatı ve önceki görevleri merak ediliyor. Prof. Dr. Metin Sitti kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylarıyla Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti'nin kariyeri ve özgeçmişi...

PROF. DR. METİN SİTTİ KİMDİR ?

Metin Sitti, 29 Temmuz 1970 tarihinde Kırşehir'de doğdu. Anne ve babası Kayseri doğumlu olduğu için bir süre orada yaşadılar. İlkokulu Kayseri'de, ortaokul ve liseyi ise İzmir'de okuyan Sitti'nin babası, Kayseri'nin bir köyünde köy enstitüsünden mezun olarak İngilizce öğretmenliği yapmış ve sonrasında dışardan hukuk okuyarak avukat olmuştu.

Metin Sitti, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği ve fizik çift anadal eğitimi aldı. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde CAD/CAM Robotik Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Doktorasını Tokyo Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünde tamamladı.

Daha sonra Berkeley, California Üniversitesi'nde araştırmacı ve eğitmen olarak üç yıl geçiren Metin Sitti, sonrasında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesör oldu ve hala bu görevini sürdürmektedir. Şu anda Almanya'daki Max Planck Topluluğu’nun Akıllı Sistemler Enstitüsü’nde direktör olarak çalışmaktadır.

Sitti'nin araştırmaları, tıbbi mikro-robotlar, doğadan esinlenen minyatür robotlar, yeni malzemeler, yumuşak minyatür robotlar, fiziksel akıllılık ve mikro/nano-robotik gibi geniş bir yelpazede mikro-robotik ve akıllı sistemler konularını kapsamaktadır.

Metin Sitti, 2017 yılında Albert Einstein'ın kurucusu olduğu Kaiser Wilhelm Topluluğu'nun devamı niteliğindeki dünyanın en prestijli araştırma kurumlarından biri olan Max Planck Enstitüsü'nde direktörlük görevine atanarak Türk bilim insanları arasında önemli bir başarıya imza atmıştır. 2018 yılında Rahmi Koç Bilim Madalyası'na layık görülen Prof. Dr. Metin Sitti, şimdi ise geliştirdiği küçük robotları tedavilerde ulaşılması zor alanlarda kullanmayı hedeflemektedir.