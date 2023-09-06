“Cuma İş Çıkışı” konserleri MaNga ile başlıyor

İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri, 15 Eylül Cuma, saat 19.00’da rock müziğin başarılı gruplarından MaNga ile yeni sezona başlıyor. Alternatif rock, nu-metal, rapcore türlerinde müzik yapan, Ferman Akgül (vokal), Yağmur Sarıgül (elektrik gitar), Cem Bahtiyar (basgitar) ve Özgür Can Öney’den (davul) oluşan grup, albümleri, cover parçaları ve ünlü isimlerle yaptıkları düetlerle çalışmalarını sürdürüyor. 2010 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil ederek ikinci olan MaNga, Cuma İş Çıkışı konserinde sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşacak.

Etkinlik saat 18.30’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ performansıyla başlayacak. Konserlerde 22 Eylül Cuma akşamı ise pop müziğin güçlü sesi Sibel Tüzün yer alacak.