“Cuma İş Çıkışı” konserleri MaNga ile başlıyor

İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı” konserleri MaNga ile yeniden başlıyor.

“Cuma İş Çıkışı” konserleri MaNga ile başlıyor
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İş Sanat’ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri, 15 Eylül Cuma, saat 19.00’da rock müziğin başarılı gruplarından MaNga ile yeni sezona başlıyor. Alternatif rock, nu-metal, rapcore türlerinde müzik yapan, Ferman Akgül (vokal), Yağmur Sarıgül (elektrik gitar), Cem Bahtiyar (basgitar) ve Özgür Can Öney’den (davul) oluşan grup, albümleri, cover parçaları ve ünlü isimlerle yaptıkları düetlerle çalışmalarını sürdürüyor. 2010 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil ederek ikinci olan MaNga, Cuma İş Çıkışı konserinde sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşacak.

“Cuma İş Çıkışı” konserleri MaNga ile başlıyor - Resim : 1

Etkinlik saat 18.30’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ performansıyla başlayacak. Konserlerde 22 Eylül Cuma akşamı ise pop müziğin güçlü sesi Sibel Tüzün yer alacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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