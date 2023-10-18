Böceklenmiş nohut görünce ne yaparsınız? Ortalıkta kelebekler de uçuşuyorsa birde!

Bakliyatların saklanması, mutfaklarda önemli bir konudur. Bakliyatları böceklerden korumak doğru saklama yöntemleriyle, bakliyatlar tazeliğini aylarca korur. Bakliyat böceklerine karşı pratik çözümler de mevcuttur. Bu yazımda, böceklenmiş nohut, fasülye sizin için dert olmaktan çıkacak en azından ne yapacağınızı bileceksiniz.

BÖCEKLENMİŞ NOHUT GÖRÜNCE NE YAPARSINIZ?

Yazımıza başlamadan önce marketten aldığınız ürünün sizin kilerinize ya da mutfak dolabınıza girmeden önce yapmanız gerekenleri sayalım ardından böceklenmiş nohut ile ne yapabilirsiniz onu konuşalım. Mutfak alışverişlerimiz sırasında bakliyatları seçerken dikkatli olmak, sağlığımızı etkileyen önemli bir konudur. Bu nedenle paketlerin arkasındaki etiketleri inceleyerek, yerli ve yabancı menşeli ürünleri ayırt etmeliyiz. Ayrıca, bakliyatları eve getirdiğinizde dikkat etmeniz gereken bazı önemli detaylar vardır. Örneğin, ambalajını açtığınızda ilk olarak kokusunu değerlendirmelisiniz. Eğer hoş olmayan bir koku hissederseniz, bu durumda ürünü iade etmek ve üreticiye geri bildirimde bulunmak önemlidir.

Ayrıca, bakliyatlarla ilgili bazı özel bilgilere de dikkat etmek gerekir. Yeşil mercimek ve barbunya gibi ürünlerin renginin koyulaşmış veya kahverengi olması, bu ürünlerin tazeliğinin kaybolduğunu gösterir. Bakliyatlar, yapılarını korumak için en uygun sıcaklık 20 derecenin altındadır; bu sıcaklığın üzerindeki ortamlarda ise bozulmaya yatkındırlar. Bu nedenle, sıcaklığın istikrarını sağlamak için bakliyatları güneş ışığından uzak tutmak önemlidir. Güneş ışınlarına direkt maruz kalan bakliyat kapları ve torbaları yüksek neme maruz kalabilir ve içeriğin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple, bakliyatları serin ve karanlık bir ortamda muhafaza etmek her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

EYVAH BAKLİYATLARIM BOZULDU!

Ancak saydığım bu uyarılara rağmen, böceklenmiş nohut durumunda endişelenmek yerine, bu durumu ürünün ilaçsız, yerli ve doğal olduğunu gösteren bir işaret olarak görmek önemlidir. Böcekleri ayıkladıktan sonra geriye kalanları güvenle tüketebilirsiniz. Böceklenme süresi, yetiştiği bölgeye ve toprak türüne bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle 2-3 aydan 1 yıla kadar sürebilir. Bu nedenle bakliyatları su dolu bir kapta yıkadığınızda yüzeye çıkan hafif taneleri ayırıp atarak geriye kalanları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Dolayısıyla, bakliyat seçimi ve saklanmasıyla ilgili bu önerilere dikkat ederek daha sağlıklı ve kaliteli bir mutfak deneyimi yaşayabilirsiniz.