Tavşan kanı çayın sırrı bu haberde! Altın değerinde çay demleme yöntemi

Çay tiryakilerini ilgilendiren haber! Tek bir yöntem sayesinde tavşan kanı, çaya sahip olabilirsiniz. Sizler için altın değerinde olan çay demleme yöntemlerini araştırdık. İşte tavşan kanı çayın sırrı...

Tavşan kanı çayın sırrı bu haberde! Altın değerinde çay demleme yöntemi
Tavşan kanı çayın sırrı bu haberde! Altın değerinde çay demleme yöntemi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yanlış çay demleme, çayı yakar. Bu da uzun süre tüketimi engeller. Bunun yanı sıra çayın tadını bozar. Gerçek çay tiryakileri bile tavşan kanı denilen tam kıvamında demlenmiş çayın yöntemini bilmiyor. Yanlış demlenen çay, adeta zehre dönüşür. Bu durumun yaşanmaması için doğru yollarla çay demlenmesi lazım. 

Kahvaltıların beş çaylarının yemek sonrası dinlenmenin vazgeçilmezi olan çayın bu demleme yöntemleri yanmasını engeller. Hem uzun süre tüketilmesini hem de tadını güzelleştirir.

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Tavşan kanı çay nasıl demlenir

İŞTE ALTIN DEĞERİNDE ÇAY DEMLEME YÖNTEMLERİ

Öncelikle çay demlerken demin üzerine sakın sıcak suyu dökmeyin. Bu şekilde çayı yakar içindeki kanserojen riskini artırırsınız. 

Demi soğuk suyla yıkayın. Ardından kaynayan çaydanlığın üzerine koyun. Dem piştikten sonra sıcak suyu üzerine boşaltın. 10 dakika sonra demleyen çayı tam 4 saat tüketebilirsiniz. 

gerçek çay nasıl demlenir

Bunun yanı sıra uzmanlar çayın en kolay şekilde demlenmesinin kaynayan suyu üst çaydanlığa boşaltıp demi öyle eklenmesini tavsiye eder. 

Bu iki demleme yöntemi Anadolu'nun en eski demleme yöntemi arasında yer alır. Uzun süre çayı yakmaz çayın kafein faydasını da anında sağlar. 

çay nasıl demlenir

Kafein vücutta özellikle enerji depolarını doldurarak stres hormonunu azaltır. Kas ağrılarını azaltır ve antrenmanda devamlılığı sağlar. Metabolizma hızını artırıcı etkisiyle daha hızlı yağ yakmanızı hızlandırır. 

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