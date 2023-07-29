Tavşan kanı çayın sırrı bu haberde! Altın değerinde çay demleme yöntemi

Yanlış çay demleme, çayı yakar. Bu da uzun süre tüketimi engeller. Bunun yanı sıra çayın tadını bozar. Gerçek çay tiryakileri bile tavşan kanı denilen tam kıvamında demlenmiş çayın yöntemini bilmiyor. Yanlış demlenen çay, adeta zehre dönüşür. Bu durumun yaşanmaması için doğru yollarla çay demlenmesi lazım.

Kahvaltıların beş çaylarının yemek sonrası dinlenmenin vazgeçilmezi olan çayın bu demleme yöntemleri yanmasını engeller. Hem uzun süre tüketilmesini hem de tadını güzelleştirir.

İŞTE ALTIN DEĞERİNDE ÇAY DEMLEME YÖNTEMLERİ

Öncelikle çay demlerken demin üzerine sakın sıcak suyu dökmeyin. Bu şekilde çayı yakar içindeki kanserojen riskini artırırsınız.

Demi soğuk suyla yıkayın. Ardından kaynayan çaydanlığın üzerine koyun. Dem piştikten sonra sıcak suyu üzerine boşaltın. 10 dakika sonra demleyen çayı tam 4 saat tüketebilirsiniz.

Bunun yanı sıra uzmanlar çayın en kolay şekilde demlenmesinin kaynayan suyu üst çaydanlığa boşaltıp demi öyle eklenmesini tavsiye eder.

Bu iki demleme yöntemi Anadolu'nun en eski demleme yöntemi arasında yer alır. Uzun süre çayı yakmaz çayın kafein faydasını da anında sağlar.

Kafein vücutta özellikle enerji depolarını doldurarak stres hormonunu azaltır. Kas ağrılarını azaltır ve antrenmanda devamlılığı sağlar. Metabolizma hızını artırıcı etkisiyle daha hızlı yağ yakmanızı hızlandırır.