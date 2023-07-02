Uzmanlardan şaşırtan açıklama: Karpuz peynir ikilisi zararlı mı?

Karpuz ve peynir yaz aylarında hem serinlemek hem de kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tükettiği besinlerdir. Faydaları saymakla bitmeyen karpuz ve peynir ikilisi hakkında uzmanlardan uyarı geldi.

Diyet olarak tüketen kişileri özellikle uyaran uzmanlar karpuz ve peynirin hastalıkları tetiklediğinin altını çizdi. Tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken karpuz ve peynir neden zararlıdır? Yanıtı detayda...

KARPUZ PEYNİR İKİLİSİ ZARARLI MI?

Aslında faydalı olan karpuz ve peynir ikilisi hakkında uzmanlar aşırı tüketildiğinde zararlı olduğunun altını çizdi. Karpuz çok fazla tüketildiğinde gaz ve şişkinliğe yol açar.

Bunun yanı sıra karpuz sindirim sistemini bozabilir. Aslında faydalı olan karpuz yaz aylarında sık sık tüketildiğinde ishale ve sıvı kaybına neden olurken aynı zamanda vücudun ödem toplamasını da sağlar.

Aynı şekilde peynir çok fazla kalsiyum depolanmasına neden olur. En riskli yanı peynir canlı bakteri barındıran bir besindir. Aşırı tüketimi bağırsaklardaki flora sistemini bozar. Ayrıca zehirlendirme riski yüksektir. Bu ikili dayanılmaz olduğu için uzmanlar aşırı tüketimin olmaması gerektiğinin altını çizer.

İkili çok sık tüketiminde kandaki şeker oranını da alt üst eder. Şeker düzeyini bozan karpuz peynir kronik hastalar için aslında tehlikelidir. Peki uzmanlar neden karpuz peynir konusunda uyarı yapmaya başladı?

Çünkü yaz aylarında hem sağlıklı beslenme hem de kilo verme adına çoğu kişi gün içinde sadece karpuz ve peynir tüketir. Bu da hastalıklara yol açtığından uzmanlar bu ikilinin aşırı tüketilmemesi aksi halde hastalıklara neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.