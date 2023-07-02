Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Soğan suyu zayıflatır mı?

Alternatif tıpta en sık kullanılan soğan kürü soğandan değil kabuklarından yapılır. Bu yüzden uzmanlar soğan kabuklarının çöpe atılmasını tavsiye etmez. Vücuttan hem yağ hem de ödem atan soğan kürü aynı zamanda iyileştirici özelliğe sahiptir. Özellikle rahim sorunları olan kadınlara İbrahim Saraçoğlu gibi tıbbı uzmanlar tavsiye eder. Soğan kabukları ve kürü hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için araştırdık.

SOĞAN SUYU ZAYIFLATIR MI?

Soğan kabuklarını iyice yıkayın. Ardından bir tencereye koyup üzerine su ilave edin. Bu suyu 40 dakika kaynattıktan sonra 4 adet karanfil atıp bekletin.

Suyu süzün. Ancak topuk çatlaması ya da ciltte kilo alıp vermeden çatlaklar selilütler varsa soğan kabuklarını o bölgeye streçle sarın.

Püre olmuş soğan kabukları iyileştirmede birebir fayda sağladığı için savaş zamanlarında derin yaraları temizlemede kullanılırdı.

Süzdüğünüz suyu cam bir kavanoza koyun. Bir bardak aç karnına için. Bu uygulamayı 15 gün kesintisiz yapın. Ardından bir hafta bırakın yeniden 15 gün yapın. Üst üste yaparsanız vücuttaki metabolik sistemi bozulmasına ve fazla sıvı kaybına yol açarsınız.

Soğan suyu kürü sayesinde metabolzmaya göre farklılık gösterse de 15 günde 5 kilo verme garantisi vardır. Çok hızlı yağ yakmanın yanı sıra vücutta atık halinde ödem bağlamış tüm besinlerinde atılmasında yardımcı olur.