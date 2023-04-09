CHP Milletvekili aday listesi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, bir saat sürdü.

Toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı, son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, PM'nin onayına sunuldu.

CHP milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat de netleşti. CHP, YSK'den saat 14:00’e randevu aldı.

Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:

ADANA



1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

GAZİANTEP

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)

HATAY

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)

KAHRAMANMARAŞ

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)

KARABÜK

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)

KARS

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)

KASTAMONU

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)

KIRIKKALE

1. Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

(Bir önceki dönem Kırıkkale milletvekili sayısı: 3, CHP Kırıkkale milletvekili sayısı: 1)

KARAMAN

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

(Bir önceki dönem Karaman milletvekili sayısı: 3, CHP Karaman milletvekili sayısı: 1)

KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

(Bir önceki dönem Kayseri milletvekili sayısı: 10, CHP Kayseri milletvekili sayısı: 1)

KIRKLARELİ

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

(Bir önceki dönem Kırklareli milletvekili sayısı: 3, CHP Kırklareli milletvekili sayısı: 2)

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)

5- Semih Balaban

(Bir önceki dönem Manisa milletvekili sayısı: 10, CHP Manisa milletvekili sayısı: 3)

KONYA

1. Barış Bektaş

2. Hasan Ekici

3. Gençosman Killik

4. Halil Ercan

5. Kamil Bülbül Okuyucu

6. Galip Polat

7. Ayşe Alkım Gökçe

8. Mürsel Ayrancı

9. Ezgi Bilge Aslan

10. Şerife Tunç

11. Mehmet Pirzade

12. Dursun Kaplan

13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal

(Bir önceki dönem Konya milletvekili sayısı: 12, CHP Konya milletvekili sayısı: 1)

MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

(Bir önceki dönem Malatya milletvekili sayısı: 6, CHP Malatya milletvekili sayısı: 1)

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

(Bir önceki dönem Mersin milletvekili sayısı: 12, CHP Mersin milletvekili sayısı: 3)

MUĞLA

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

(Bir önceki dönem Muğla milletvekili sayısı: 7, CHP Muğla milletvekili sayısı: 4)

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

(Bir önceki dönem Ordu milletvekili sayısı: 6, CHP Ordu milletvekili sayısı: 3)

OSMANİYE

1. Asu Kaya

2. Ünal Köksal

3. Mehmet Dövüşçü

(Bir önceki dönem Osmaniye milletvekili sayısı: 4, CHP Osmaniye milletvekili sayısı: 1)

RİZE

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İYİ Parti)

3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

(Bir önceki dönem Rize milletvekili sayısı: 3, CHP Rize milletvekili sayısı: 0)

SAKARYA

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

(Bir önceki dönem Sakarya milletvekili sayısı: 7, CHP Sakarya milletvekili sayısı: 1)

SAMSUN

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

(Bir önceki dönem Samsun milletvekili sayısı: 9, CHP Samsun milletvekili sayısı: 2)

ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

(Bir önceki dönem Şanlıurfa milletvekili sayısı: 13, CHP Şanlıurfa milletvekili sayısı: 1)

VAN

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

(Bir önceki dönem Van milletvekili sayısı: 6, CHP Van milletvekili sayısı: 0)

ZONGULDAK

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

(Bir önceki dönem Zonguldak milletvekili sayısı: 5, CHP Zonguldak milletvekili sayısı: 1)

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA Partisi)

8. Hasan Karal (DEVA Partisi)

9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA Partisi)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan