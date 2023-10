Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongrede Konuştu! “Bugün Çok Özel Bir Gün. Bugün Türkiye Yüzyılı İçin İstisnai Bir Gün''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu’nun dışında bekleyen partililere seslendi. Konuşmasına 81 ilin tamamı ve 85 milyon vatandaşın her birine selamlarını ileterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan;

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafer başardıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“22 yıllık tarihimizde 17 seçim zaferimize imza atmış olduk. Hep beraber yürüdük. Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice bedhahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı? Oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza. İnşallah onlar burada da dikiş tutturamayacaklar. Biz de burada milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Buradan bir kez daha her iki seçimde de destek ve dualarını bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum. Kampanya dönemi boyunca gece gündüz demeden koşturan siz dava kardeşlerimi şükranlarımı sunuyorlar. Sandıklara sahip çıkarak milli iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesine imkan sağladığınız için her birinizi kadın, erkek tebrik ediyorum. Yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime, özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi şöleni içinde yüzde doksanları bulan rekor katılım oranlarıyla tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukla seçim sürecini geride bıraktık.

Seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin vatandaşlardan bir kez daha onay aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'yi yönetecek kadro, vizyon ve programın sadece partimizde ve ittifakımızda olduğu tekrar ortaya çıktı. Altını masa dediler, on altılı masa dediler, yüz on altılı masa dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Düşünebiliyor musunuz? Başkanlarının parlamentoda olmadığı altılı masa. Elhamdülillah cumhur ittifakı parlamentoda. Biz de seçimlerden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Türkiye yüzyılının inşası için kaldığımız yerden tekrar çalışmaya başladık. Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenler aldırmıyoruz. Aba altından soba gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğemiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği gerektiriyorsa ne pahasına olursa olsun onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Menzile kilitlenmiş ok misali Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için tüm samimiyetimizle, enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdürüyoruz. AK Parti olarak, bizler gördüğünüz gibi çok büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı zamanda, Ak Parti'nin tevarüs ettiği davanın birer neferiyiz. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma davasıdır. Bu dava, tüm dünyada hakkı ve adaleti hakim kılma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim etmek bizim görevimiz. Her senesi, Türkiye'ye hizmetle geçen 22 yıllık mazimizde şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz.