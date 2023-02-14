Trabzonspor'dan anlamlı destek: Geliri AFAD'a bağışlanacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda 16 Şubat’ta yapılacak karşılaşmanın tüm gelirleri depremzedelere aktarılacak.



Depremlerin yaralarını sarmak adına oynanacak müsabakaya özel olarak kombineler geçerli olmayacak. Taraftarlar diğer takımlara ait passolig kartlarıyla da bilet satın alabilecek. Müsabakada hem e-bilet hem de pdf bilet uygulaması geçerli sayılacak ve passolig kart zorunlu olmayacak.



Depremzedeler yararına oynanacak Trabzonspor-Basel maçı bilet fiyatları, VİP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver: 400 TL, Batı tribün 250 TL, Doğu tribün 200 TL, Yavru Fırtına 125 TL, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 TL olarak belirlendi.



Trabzonspor taraftar grupları da deprem felaketi nedeniyle Basel maçında tribünlere siyah giyip çıkma kararı aldı. Depremin olduğu saati temsilen 04.17'nci dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edilecek.



Tribünlerin tamamen dolu olması beklenen Trabzonspor-Basel maçı TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak. Maçta yayınlanacak reklam gelirleri de depremzedelere bağışlanacak.



Öte yandan La Liga devi Real Madrid, geliri Türkiye’deki depremzedeler aktarılacak özel bir maç düzenleme hazırlığında. La Liga devi Real Madrid'in de yer alacağı organizasyonda Süper Lig'de forma giymiş yıldızlar da bulunacak. İspanyol AS'ın haberine göre; Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor.



Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor. Özel organizasyon için Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.