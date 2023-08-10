Anafartalar Zaferi'nin şanlı tarihi: Anafartalar Muharebesi'nde ne oldu?

Çanakkale Deniz Savaşı 18 Mart 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferi ile sonuçlanmıştı. Emperyalist güçler belki ilk kez o zaman tanımışlardı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının neler yapabileceklerini.

Emperyalist güçlerin kesin kazanmış gözü ile baktıkları, Çanakkale Deniz Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ordusunun kazanmasını sindirememiş olsalar ki çok fazla bir zaman geçmeden, yeni bir saldırı düzenleyeceklerdi.

ANAFARTALAR'DA NE OLDU?

İngiliz güçlerinin kendilerince, Çanakkale Deniz Savaşı yenilgisinin planlarını yapmışlardı bile. 7 Ağustos – 21 Ağustos 1915 tarihleri arasında, Anafartalar Muharebesi yaşanacaktı.

Emperyalist güçler, Gelibolu çıkartmasında yaşanacak savaşı tahmin ediyorlardı ve Gelibolu Harekatından sonrasını bile hesaplamışlardı. Emperyalist güçlerin amacı, kendilerince kazanacakları askeri zaferden sonra Gelibolu üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a ulaşıp Osmanlı İmparatorluğu'nu 1.Dünya Savaşı'nda devre dışı bırakmaktı.

Gelibolu Yarımadasının işgaliyle görevli General Sır Ian Hamilton ve emperyalist güçlerin ordusuna, Gelibolu'nun Suvla Koyu'nda, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal ve Mehmetçikler tarafından denizden olduğu gibi düşmana karadan da geçit vermeyerek tarihin seyrini değiştirdiler.

ANAFARTALAR ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Anafartalar Muhaberebesi'nin bu sene 107.yılı kutlanıyor. Ve nice yüzyıllara diyoruz!

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı zamanında ordusuna söylediği şu sözü ise bize Türk halkının kahramanlığını gösteriyor:

- Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.

Osmanlı İmparatorluğu ordusu hiç düşünmeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emrine uymuş, savaşın seyrini değiştirmişlerdir.