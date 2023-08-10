Sevr antlaşması ne oldu? Atatürk Sevr için ne dedi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göre, vatanın her toprağı çok değerliydi ve savaşmadan bir karış toprak bile düşmana teslim edilemezdi!

Türk törelerinde de Asya'dan bu zamana kadar taşıdığımız atalarımızdan bize miras kalanda bu düşünceydi. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu düşünceye tamamen hakimdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bunu birçok kez bize hatırlatmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan toprağı ile ilgili şu sözü ile örnek vermek istiyorum:

Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

SEVR ANTLAŞMASI NEDEN KABUL EDİLMEDİ?

ATATÜRK SEVR İÇİN NE DEDİ?

Her zaman bahsettiğimiz gibi Asya kültüründen, bize miras kalmış ve gelecek kuşaklara aktaracağımız düşünce buydu, kan ile kazanılmış bir karış toprak parçası bile savaşmadan düşmana teslim edilemezdi.

Osmanlı İmparatorluğu, dış cephede düşman ile savaşırken bir yandan da emperyalist güçlerin vatan içindeki çıkardığı karışıklıklar ile uğraşıyordu. Bu zor durum, Osmanlı İmparatorluğunu çaresiz bırakmıştı. Ve kabul edilemeyecek bir teklif ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kapısını çalacaktı, emperyalist güçler. Ama Emperyalist güçlerin unuttuğu bir şey, Türk halkından her bir vatandaş vatanseverlik bilincine sahip olmasıydı. Tek bir damla kanının kalıncaya kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, emperyalist güçler ile savaşacaktı. Buna çok güzel bir örnek olarak Nene Hatun'un sözünü örnek vermek istiyorum:

- Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar.

- Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalamaz.

SEVR ANTLAŞMASINI KİM TEMSİL ETTİ?

Emperyalist güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'na baskının farkında olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, geç kalmayarak 23 Nisan 1920 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, TBMM kurdu.

Emperyalist güçlerin baskısı nedeni ile Osmanlı İmparatorluğu'na 10 Ağustos 1920 günü Sevr Antlaşması imzalatılmaya çalışacaktı. Ama emperyalist güçlerin muhatap alması gereken biri vardı. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü Sevr Antlaşması, Kurtuluş Savaşı'ndan önce imzalatılması geçersiz olmasına neden olacaktı.

Yeni kurulmuş olan TBMM, Sevr Antlaşması'nı tanımadı ve tanımayacaktı. TBMM'ne Sevr Antlaşmasını, kabul ettiremezlerdi ve ettirmeleri için tek bir yol vardı o da Kurtuluş Savaşı'nı kazanmalarıydı. Ama emperyalist güçler, Kurtuluş Savaşı'nın sonuçlarını tahmin edebiliyorlardı. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımışlardı ve neler yapabileceklerini biliyordu. Bu yüzden, emperyalist güçler, Kurtuluş Savaşı sonuçlanmadan bir an önce Sevr Antlaşması için Osmanlı İmparatorluğu'nun kapısını çaldılar.

ATATÜRK EMPERYALİST GÜÇLER İÇİN NE DEDİ?

Emperyalist güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'na yaptıkları baskılar ve azınlıkları kullanarak başlattıkları isyanlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için çözülemeyecek bir olay değildi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağından eminde. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk emperyalist güçlerine karşı sadece şu sözü söyledi:

- Geldikleri gibi giderler.

SAVAŞIN SONUCU SEVR ANTLAŞMASINI BELİRLEDİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşına, 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi son vermiştir. Artık emperyalist güçler, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü öğrenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü kabullenerek Lozan antlaşmasını imzalamak zorunda kalacaklardı.