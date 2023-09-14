Doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler! Bu özel günde yakalayabileceğiniz fırsatlar!
Doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler ile kendinizi özel hissedin. Bazı kurumlar size bu günü daha anlamlı kılmaya yönelik kampanyalar düzenlenmiş durumda. Peki doğum gününüzde hangi yerler sizlere özel hissettiriyor?
Doğum günleri birçok kişi için özel günlerden. Bu günleri özel kılan ve bu özel gününüzde size ücretsiz veya indirimli ürünler sunan yerleri listeledik. Bu özel günde kendinizi kahveyle şımartabilir, ya da film izlerken ücretsiz mısırın tadını çıkarabilirsiniz.
DOĞUM GÜNÜ ÜCRETSİZ ALABİLECEĞİNİZ ŞEYLER VAR MIDIR?
Hayatınızın anlamlı günlerinden biri olan doğum gününüzde sürprizler sizleri şaşırtır. Bunun farkında olan firmalar da bu konuda çalışma yapmış ve doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler belirlemiş. Bazı firmalar ürünlerini ücretsiz sunarken bazıları indirim sağlamayı tercih etmiştir.
Doğum günü sürprizlerinden faydalanacağınız ürünlerden için koşullar firmadan firmaya değişmektedir. Bazı firmalar indirim uygularken bazı firmalar ücretsiz ürün sağlamaktadır. Her iki durumda da indirim sağlayan ya da ücretsiz ürün veren firmalar, müşterilerden üyelik veya telefon uygulamalarını indirmelerini istemektedir. Üyelik oluşturduktan sonra en önemli koşul tabi ki o günün sizin doğum gününüz olması! Şimdi bu konuda kampanya sağlayan firmalara bir göz atalım.
DOĞUM GÜNÜNDE KAMPANYA YAPAN FİRMALAR HANGİLERİDİR?
- Uzun ve yorucu bir günün ardıdan yorgunluğunuzu atıp bir mola vermek isterseniz ya da keyifli bir anınızda kendinizi şımartarak kahvenizi yudumlamak isterseniz buyurun Starbucks'a! Üyeliğinizin ardından kahveniz sizi bekliyor.
- Birilerinin size sürpriz doğum günü partisi yapmasını beklemeden kendi pastamı alırım diyorsanız, doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler arasında Yapı Kredi'nin size Blue Class’lı olarak seçili Divan Pastanelerinden adınıza hazırlanmış pastanızı teslim alabilirsiniz.
- Yine doğum gününde kendi pastasını almak isteyenler için Kahve Dünyası sizi bekler, üstelik firmanın bazı ürünleri İstanbul içi teslimat şeklinde.
- Paribucineverse ise film keyfinize keyf katması için sizlere orta boy mısır hediye ediyor.İyi seyirler!
- Doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler arasında kozmetik ürünü almak isterseniz seçiminizi Yves Rocher markasından yana kullanmalısınız. 2 al 1 öde kampanyasını kullanarak doğum gününüzde ihtiyacınız olan kozmetik ürün almak isterseniz buyrun, sizi beklemekte.
- Bu özel günde, eğlenceli birşeyler bakınıyorsanız işte size tam fırsatı! Üstelik lunaparktaki herşeyden ücretsiz olarak faydalanmak serbest! Vialand sizi bekliyor. Elbette bu fırsattan yararlanmak için koşul kimliğinizin yanınızda olması ve o günün doğum gününüz olması!