Doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler! Bu özel günde yakalayabileceğiniz fırsatlar!

Doğum günleri birçok kişi için özel günlerden. Bu günleri özel kılan ve bu özel gününüzde size ücretsiz veya indirimli ürünler sunan yerleri listeledik. Bu özel günde kendinizi kahveyle şımartabilir, ya da film izlerken ücretsiz mısırın tadını çıkarabilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ ÜCRETSİZ ALABİLECEĞİNİZ ŞEYLER VAR MIDIR?

Hayatınızın anlamlı günlerinden biri olan doğum gününüzde sürprizler sizleri şaşırtır. Bunun farkında olan firmalar da bu konuda çalışma yapmış ve doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler belirlemiş. Bazı firmalar ürünlerini ücretsiz sunarken bazıları indirim sağlamayı tercih etmiştir.

Doğum günü sürprizlerinden faydalanacağınız ürünlerden için koşullar firmadan firmaya değişmektedir. Bazı firmalar indirim uygularken bazı firmalar ücretsiz ürün sağlamaktadır. Her iki durumda da indirim sağlayan ya da ücretsiz ürün veren firmalar, müşterilerden üyelik veya telefon uygulamalarını indirmelerini istemektedir. Üyelik oluşturduktan sonra en önemli koşul tabi ki o günün sizin doğum gününüz olması! Şimdi bu konuda kampanya sağlayan firmalara bir göz atalım.

DOĞUM GÜNÜNDE KAMPANYA YAPAN FİRMALAR HANGİLERİDİR?

Uzun ve yorucu bir günün ardıdan yorgunluğunuzu atıp bir mola vermek isterseniz ya da keyifli bir anınızda kendinizi şımartarak kahvenizi yudumlamak isterseniz buyurun Starbucks'a! Üyeliğinizin ardından kahveniz sizi bekliyor.

Birilerinin size sürpriz doğum günü partisi yapmasını beklemeden kendi pastamı alırım diyorsanız, doğum günü ücretsiz alabileceğiniz şeyler arasında Yapı Kredi'nin size Blue Class’lı olarak seçili Divan Pastanelerinden adınıza hazırlanmış pastanızı teslim alabilirsiniz.