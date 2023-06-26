Akşener'in eski danışmanı Özvarinli: "Sıkıştığı zaman milliyetçi limana yanaşır"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli Ulusal Kanal'a konuk oldu. Akşener hakkında önemli açıklamalar yapan Özvarinli, "Akşener sıkıştığı zaman milliyetçi limana yanaşır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli Ulusal Kanal'a konuk oldu. Akşener hakkında önemli açıklamalar yapan Özvarinli, "Akşener sıkıştığı zaman milliyetçi limana yanaşır" dedi.

# Televizyon Gazetesi

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