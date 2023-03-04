Büyük Marmara Depremi olacak mı? | Prof. Dr. Şener Üşümezsoy anlattı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ulusal Kanal'da Hafta Sonu programına konuk oldu. Üşümezsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fay hatlarına daha önce Ulusal Kanal'da dikkat çektiğini belirterek, öngörülen Büyük Marmara depremi ile ilgili konuştu.

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Oğuz Polatbilek'in sunduğu Hafta Sonu programına katılarak Türkiye'nin deprem gerçeği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Üşümezsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden fay hatlarına daha önce dikkat çektiğini belirterek şunları kaydetti:

- Fay hatlarının biri Türkoğlu - Erkenek arasında, ikincisi buradan Islahiye'ye, Islahiye'den Kırıkhan'a. Antakya yerle bir oldu fakat fay kırılmadı orada. Stresi aynı Sisam Depremi'nde Bayraklı'nın yıkılması gibi. Bir de kırılan faydan stres aktarımı olduğunda yeni fay kırılıyor.

Arap plakasının kuzeye doğru gittiğine dikkat çeken Üşümezsoy, Arap levhasının Kuzey Anadolu Fayı'nı sıkıştırması ile makas şeklini aldığını belirtti.

Birçok bilim insanı tarafından öngörülen Büyük Marmara Depremi ile ilgili Üşümezsoy şunları belirtti:

- İstanbul'un kuzeyinde bir fay var mı? Yok. Ortadan giden bir fay var mı? Yok. Yıllarca bunun üzerine çalışmalar bunu kanıtlamak için gitti.
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