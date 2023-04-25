"Görevi FETÖ'cüleri içerden çıkartmak"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 300 milyar dolar temiz para çıkışı konusunda topa tuttu. Topkurulu "Ne dediğini bilmiyor. Ona verilen görev FETÖ'cülerin içerden çıkartılması, PKK'nın önünün açılması.'300 milyar temiz yatırım' diye saçmalıyor. Bu komediyi yiyor insanlarımız. Çok acı bir şey." ifadelerini kullandı.