"Demirtaş'a kıyamadın Kürtlere değil"
Halil Nebiler, hem Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalarda ilgili hem de Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulundu.
Halil Nebiler, hem Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalarda ilgili hem de Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulundu. Nebiler konuyla ilgili olarak " Kıyamamış Kürtlere. Sen Selahattin Demirtaş'a kıyamadın, Kürtlere değil. Meral Hanım, Türk milletinin kafasında Kürt eşittir PKK diye bir şey olsaydı şimdiye kadar Türkiye kıyamet yerine dönerdi." ifadelerini kullandı.