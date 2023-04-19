"Demirtaş'a kıyamadın Kürtlere değil"

Halil Nebiler, hem Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalarda ilgili hem de Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulundu.

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Halil Nebiler, hem Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalarda ilgili hem de Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulundu. Nebiler konuyla ilgili olarak " Kıyamamış Kürtlere. Sen Selahattin Demirtaş'a kıyamadın, Kürtlere değil. Meral Hanım, Türk milletinin kafasında Kürt eşittir PKK diye bir şey olsaydı şimdiye kadar Türkiye kıyamet yerine dönerdi." ifadelerini kullandı.

# Televizyon Gazetesi # meral akşener # selahattin demirtaş # halil nebiler

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