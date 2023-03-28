Halil Nebiler'den Erkan Baş'a :"Hem hiçbir şey bilmiyor hem siyaset yapıyor"
Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, Erkan Baş hakkında açıklamalarda bulundu. Nebiler, Selahattin Demirtaş'ın teröristbaşı Öcalan'ın heykelini dikeceklerine yönelik sözlerinden haberi olmadığını söyleyen Erkan Baş'ın hiçbir şey bilmediğini ama buna rağmen siyaset yapmasını eleştirdi.
Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, Erkan Baş hakkında açıklamalarda bulundu. Nebiler, Selahattin Demirtaş'ın teröristbaşı Öcalan'ın heykelini dikeceklerine yönelik sözlerinden haberi olmadığını söyleyen Erkan Baş'ın hiçbir şey bilmediğini ama buna rağmen siyaset yapmasını eleştirdi.