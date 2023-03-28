Gülümser Heper açıkladı: "Öcalan'ı 2024'te içeriden çıkarma hesapları var"

Başkent Kulisi programına konuk olan Prof.Dr. Gülümser Heper, ittifaklardaki son durumu ve seçim gündemini yorumlarken teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması için hesaplar yapıldığını ifade etti.

Son Güncelleme:

Başkent Kulisi programına konuk olan Prof.Dr. Gülümser Heper, ittifaklardaki son durumu ve seçim gündemini yorumlarken teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması için hesaplar yapıldığını ifade etti.

# Başkent Kulisi # gülümser heper # hdp # millet ittifakı # chp # iyi pari # öcalan # Teröristbaşı # ulusal kanal

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 28 Mart 2023 Güne Başlarken - 28 Mart 2023
Başkent Kulisi - 27 Mart 2023 Başkent Kulisi - 27 Mart 2023
Ana Haber - 27 Mart 2023 Ana Haber - 27 Mart 2023
Günlük - 27 Mart 2023 Günlük - 27 Mart 2023
"Vatan Partisi nefesi kesilmeyenlerin partisi" "Vatan Partisi nefesi kesilmeyenlerin partisi"
Özel Yayın – 25 Mart Özel Yayın – 25 Mart
"Sistem partileri emperyalizmden rahatsız değil" "Sistem partileri emperyalizmden rahatsız değil"
İsrail'de darbe endişesi İsrail'de darbe endişesi
Gün Ortası - 27 Mart 2023 Gün Ortası - 27 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 27 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 27 Mart 2023
Güne Başlarken - 27 Mart 2023 Güne Başlarken - 27 Mart 2023
Özel Yayın - 27 Mart 2023 Özel Yayın - 27 Mart 2023
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı
3 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?
4 Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman?
5 31 bin 600 personel alınacak