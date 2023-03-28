Gülümser Heper açıkladı: "Öcalan'ı 2024'te içeriden çıkarma hesapları var"
Başkent Kulisi programına konuk olan Prof.Dr. Gülümser Heper, ittifaklardaki son durumu ve seçim gündemini yorumlarken teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması için hesaplar yapıldığını ifade etti.
Başkent Kulisi programına konuk olan Prof.Dr. Gülümser Heper, ittifaklardaki son durumu ve seçim gündemini yorumlarken teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması için hesaplar yapıldığını ifade etti.
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