İbrahim Okan Özkan'dan çarpıcı ABD yorumu: "Gözlerimiz bu kadar mı kör!"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun aynı şeyler olduğunu görmenin zor olmaması gerektiğini ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair önemli açıklamalar yaptı.

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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun aynı şeyler olduğunu görmenin zor olmaması gerektiğini ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair önemli açıklamalar yaptı. Özkan özetle şunları kaydetti:

- Amerika eşittir NATO. NATO, Amerika'nın NATO üyesi ülkeleri denetleme örgütüdür. Amerika'nın yeni bir cephe açmasının koşullarından bir tanesi İsveç'in NATO'ya dahil olması. İsveç'in PKK'yı desteklediği gün gibi ortada. Kur'an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görüyor İsveç. Finlandiya'nın NATO üyeliğini tüm partilerin oy birliğiyle kabul etmesi NATO ile Amerika'yı aynı görmemekten kaynaklanıyor, gözlerimiz bu kadar mı kör!
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