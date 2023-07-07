Görüş Alanı - 6 Temmuz 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda bu hafta; KKTC'nin tanınması ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için atması gereken adımlar tartışıldı.

Son Güncelleme:

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda bu hafta; KKTC'nin tanınması ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için atması gereken adımlar tartışıldı.

Konuklar: 

Vatan Partisi MKK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Gazeteci Güngör Yavuzaslan

# Görüş Alanı # Emra Şen # Görüş Alanı # İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # ceyhun bozkurt # güngör yavuzaslan # mustafa albayrak

Benzer Videolar

Ana Haber - 6 Temmuz 2023 Ana Haber - 6 Temmuz 2023
"15 Temmuz'u yapan Gladyo!" "15 Temmuz'u yapan Gladyo!"
Derin devletin şifreleri! Derin devletin şifreleri!
Gün Ortası - 6 Temmuz 2023 Gün Ortası - 6 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 6 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 6 Temmuz 2023
Özel Yayın - 5 Temmuz 2023 Özel Yayın - 5 Temmuz 2023
Ana Haber - 5 Temmuz 2023 Ana Haber - 5 Temmuz 2023
"Macron Rotschild'in temsilcisi!" "Macron Rotschild'in temsilcisi!"
Gün Ortası - 5 Temmuz 2023 Gün Ortası - 5 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 5 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 5 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 5 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 5 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu
2 7 Temmuz Resmi Gazete kararları
3 Ortalık fena karıştı! Twitter'dan Threads'a dava
4 Fethiye'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
5 Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde panik!