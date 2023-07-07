Görüş Alanı - 6 Temmuz 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda bu hafta; KKTC'nin tanınması ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için atması gereken adımlar tartışıldı.

Konuklar:

• Vatan Partisi MKK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan

• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak

• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Gazeteci Güngör Yavuzaslan