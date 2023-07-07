Görüş Alanı - 6 Temmuz 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda bu hafta; KKTC'nin tanınması ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için atması gereken adımlar tartışıldı.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda bu hafta; KKTC'nin tanınması ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için atması gereken adımlar tartışıldı.
Konuklar:
• Vatan Partisi MKK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Gazeteci Güngör Yavuzaslan
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