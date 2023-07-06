Nusret Senem Gladyonun üç ayağını açıkladı: "15 Temmuz'u yapan Gladyo!"

Vatan Partisi MYK Üyesi Avukat Nusret Senem, Amerika merkezli NATO Gladyosunun Türkiye'deki 3 kolunu açıkladı. Senem, Amerika'nın araç olarak FETÖ, PKK ve Hizbullah'ı kullandığını ifade etti. Nusret Senem konuyla ilgili özetle şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında önemli bir başarı kazandı Türkiye. Gladyo’nun silahlı gücünü Türk ordusu içinden tasfiye etti daha doğrusu yendi. Şimdi FETÖ ve NATO’nun generalleri cezaevinde biliyorsunuz. Gladyo’nun birinci aracı FETÖ, Amerika’nın CIA tarafından örgütlediği istihbarat birimidir bunu bilelim. İkinci aracı ise Amerika’nın kara gücü olan PKK. Doğrudan Gladyo’nun kullandığı, Amerikan federal bütçesinden maaş ve silah alan ve bir ordu haline getirilmeye çalışılan bir kuvvet. Üçüncüsü Hizbullah. Şimdi hükümetin Milletvekili yaptığı adamlardan 4 tanesi Hizbullah’ın adamı. 60 civarı PKK destekçisi de şu an mecliste. FETÖ zaten İyi Parti’yi neredeyse ele geçirmiş durumda. İşte Türkiye’nin bunlara karşı mücadele etmesi lazım. Özellikle hükümetin bunları iyi kavraması lazım. Türkiye’de bu açıdan hem fiil hem kadro olarak en büyük parti Vatan Partisi’dir, çok bedeller ödemiştir. Milletimizi Vatan Partisi’ne güvenmeye ve üye olmaya davet ediyorum.