Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Gladyo artık ezildi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gladyo tertipleri sonucu Madımak ve Başbağlar katliamında hayatını kaybeden vatandaşları anan Perinçek, "Gladyo artık ezildi" dedi. Bu katliamlara 15-16 Temmuz'da tarihi yanıt verildiğini vurguladı.

NATO tehditlerine bir kez daha dikkat çeken Perinçek, "NATO'ya evet Madımak'a, Başbağlar'a evet demek" dedi. NATO'ya karşı hükümetin tutumunu da eleştirdi tutarsız olduklarını ifade etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Programında gündemi değerlendirdi. Madımak ve Başbağlar'da Gladyo tertibi ile hayatını kaybedenleri andı.

Perinçek, Madımak ve Başbağlar katliamlarına 15-16 Temmuz'da tarihi yanıt verildiğini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye hapishanelerinde NATO generallerinin yattığının altını çizdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Perinçek NATO tehditlerine bir kez daha dikkat çekti.

Hükümetin NATO'ya karşı tutumunu da eleştiren Perinçek, NATO'nun dayattığı sisteme boyun eğildiğini belirtti.

Fahiş kira artışına yönelik Vatan Partisi'nin çözüm önerilerini de anlattı Perinçek.

Vatan Partisi Genel Başkanı, ekonominin bütün alanlarındaki sözleşmelerin Türk Lirası ile yapılması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # Doğu Perinçek # Gladyo

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