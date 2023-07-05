Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Gladyo artık ezildi"

NATO tehditlerine bir kez daha dikkat çeken Perinçek, "NATO'ya evet Madımak'a, Başbağlar'a evet demek" dedi. NATO'ya karşı hükümetin tutumunu da eleştirdi tutarsız olduklarını ifade etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Programında gündemi değerlendirdi. Madımak ve Başbağlar'da Gladyo tertibi ile hayatını kaybedenleri andı.

Perinçek, Madımak ve Başbağlar katliamlarına 15-16 Temmuz'da tarihi yanıt verildiğini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye hapishanelerinde NATO generallerinin yattığının altını çizdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Perinçek NATO tehditlerine bir kez daha dikkat çekti.

Hükümetin NATO'ya karşı tutumunu da eleştiren Perinçek, NATO'nun dayattığı sisteme boyun eğildiğini belirtti.

Fahiş kira artışına yönelik Vatan Partisi'nin çözüm önerilerini de anlattı Perinçek.

Vatan Partisi Genel Başkanı, ekonominin bütün alanlarındaki sözleşmelerin Türk Lirası ile yapılması gerektiğini de kaydetti.