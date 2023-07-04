Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Türkiye ile BAE arasında anlaşma imzalanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıkları ziyarete yönelik soruları yanıtladı. İki ülke arasında kapsamlı bir anlaşma imzalanacağına işaret eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini değerlendirdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını belirtti.

Yapılan gezinin ardından heyetler arasında teknik çalışmalarda epey mesafe aldıklarına işaret eden Şimşek, "Önümüzdeki iki hafta içinde çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Şimşek’in verdiği bilgilere göre haftaya Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha büyük bir heyetin Türkiye'yi ziyareti edecek. Çalışmalar tamamlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret planı çizilmiş olacak.

Heyetler arası çalışmaların detayına girmekten kaçınan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde kapsamlı bir çerçeve anlaşma olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin NATO Zirvesi'nin ardından olacağı bildirildi.

# Mehmet Şimşek # ekonomi # erdoğan # BAE

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