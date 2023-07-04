Faik Öztrak'ın o sözlerine Tanju Özcan'dan yanıt gecikmedi!

Yürüyüş güzergahındaki Kartalkaya yol ayrımında kurulan çadırda mola veren Özcan, gazetecilere, yürüyüşünü eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, "kendisine yakışan bir açıklama" yaptığını söyledi.

Özcan, Bolu'da belediyecilik anlamında Öztrak'ın söylediği gibi sorun bulunmadığını belirterek, "Bolu'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorsa, burada iğneyi değil çuvaldızı kendilerine batıracaklar." dedi.

CHP yönetimini öz eleştiri yapmaya davet eden Özcan, "Yani bay Kemal seçimi kazanamıyor diye biz seçmeni mi değiştireceğiz bu ülkede? Yani, nasıl yapacağız? Olmadı kardeşim, halk seni tutmadı, sevmedi, beğenmedi. İstemiyor, güvenmiyor. Artık bu ortamda o koltuğa yapışıp kalmanın bir anlamı var mı? Taban değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, "Ankara'ya vardığımızda 'cürmü kadar yer yakar' diyenlere bir gösterelim bakalım CHP'de tabanın ne istediğini. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey bence benim Ankara'ya geldiğim gün genel merkezde olmasın. Kalbi dayanmaz." ifadesini kullandı.