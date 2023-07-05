İmamoğlu "Biz yaptık" dedi! Yazıcı onu böyle yalanladı: "Hepsi AK Parti döneminde başladı"

Yazıcı, İmamoğlu'nun "Tuzla'da çok şey değişti" mesajıyla yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Videoda Tuzla'ya çok hizmet ettiklerini ima eden İmamoğlu'nun, kendisini nankörlükle suçladığını belirten Yazıcı, "Şadi Yazıcı, 'Tuzla'ya hizmet gelmedi' diyor. 'Bak biz Tuzla'ya hizmet getiriyoruz' demek istiyorlar. Tuzla'ya ilgileri, kurgu filmleri kadar. Keşke icraatlarını görseydik." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, söz konusu videoda Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden bahsedildiğini aktararak, "Büyük kısmı tamamlanmış bir işin devede kulak kısmını tamamlamayı ve açılış seremonisini başarı olarak görmüşler. Oysa başkanın sözü, başlamış işi bitirmek değildi. Verdiği söz, Tuzla'yı arıtma kokusundan kurtarmaktı." değerlendirmesinde bulundu

"Koku sorununu çözeceğim" diyen İmamoğlu'nun, başlayan bu tesis projesini de bitiremediğini dile getiren Yazıcı, yakma tesisi bölümünün açılmadığını savundu.

İlçedeki otoparktan bahseden Yazıcı, İmamoğlu'nun, ilçe belediyesi tarafından alanın kazanılması ve projelendirilmesi sonrası yüzde 25'i tamamlanan ve bütçesi gereği İBB'ye devredilen otopark yapımını tamamlamakla övündüğünü anlattı.

Yazıcı, bunun Tuzla'da 4,5 yılda bitirdikleri tek proje olduğunu vurgulayarak, "Tebrikler. Neden böyle 'projemiz' dedim? Çünkü proje bazında bahsedilen işlerin hepsi AK Parti döneminde başlayan projeler. Proje üretmek bir yana, başlayan projeleri bitiremiyorsunuz. Altını çizmek istedim." ifadelerini kullandı.

"KİPTAŞ İMAMOĞLU DÖNEMİNDE BİR YAPSATÇI MÜTEAHHİDE DÖNÜŞTÜ"

Videoda sosyal konutlardan bahsedildiğine değinen Yazıcı, orada bahsi geçen Aydınlık Evler ve Tuzla Meydan Evleri'nin yapsat KİPTAŞ projesi olduğunu aktardı.

KİPTAŞ'ın İmamoğlu döneminde bir "yapsatçı müteahhide" dönüştüğünü ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti;

- Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda dilinizden düşmeyen sözlerin binde biri kadar icraat yapmadınız. Tuzla'da 'ilaç niyetine' bir tane daire dönüşümü gerçekleştirmediniz. Deprem ve güvenli konut konusunda vatandaşın yakınından bile geçmiyorsunuz.

Yazıcı, İmamoğlu'nun Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde her yağışta oluşan sel baskınını çözdüğünüzü söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

- Organize Sanayi Bölgeleri özel alanlardır. Sorunlarını kendi kaynaklarıyla kendilerinin çözmesi gerekir. İstanbul'un kaynaklarını böyle bir özel bölge için harcamayı da bir başarı elbisesi giydirmeye çalışıyorsunuz. Beyhude bir çaba. Bu konuda sizi değil ama Organize Sanayi Bölgesi yönetimini kendi kaynaklarıyla çözmeleri gereken problemi İstanbul Büyükşehir Belediyesine çözdürdükleri için tebrik ediyorum ve hatırlatırım; Atık su yönetimi Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. Yağmur suyu hatları ise ilçe belediyesi tarafından yapılır. Daha önce dere ıslahlarını İBB yapardı, Ekrem Bey'in döneminde bir taneye başlandı, o da 4,5 yılda maalesef tamamlanamadı.

Videoda bahsi geçen Tuzla sahil düzenlemesi ve parkı projesinin birinci etabının mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Yazıcı, ikinci etabın mimarının Tuzla Belediyesi ve İBB olduğunu aktardı. Yazıcı, söz konusu projenin dördüncü etap alt yapısının mimarının yine Erdoğan olduğunu, İBB'nin sadece üstünde yenileme yaptığını belirtti.

"BIRAKIN BU FİLM İŞLERİNİ, İŞİNİZE BAKIN"

Hacetderesi Yaşam Vadisi projesini Tuzla Belediyesi olarak kendilerinin hazırladığını ifade eden Yazıcı, 5 etaptan oluşan projenin yüzde 40'ının tamamlandığını, yüzde 60'ının ise hatırlanmayı beklediğini dile getirdi.

Yazıcı, Kamil Abdüş Gölü çevre düzenlemesinin işbilmezliğe kurban edildiğini belirterek, "Milyonlarca metreküp hafriyat ve zemin çalışmaları sonrası, projelendirilmesi bitmişti. Sonrasında yüzde 15'i bizim dönemimizde tamamlanmıştı. Sizin tarafınızdan tamamlanan kısmı sadece yüzde 5. Maalesef Kamil Abduş Projesi, Büyükşehir'in atalet makinasında kaderine terk edildi." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, durumun filmlerdekinden farklı olduğunu anlatarak, "Bütün İstanbul'a hitap edecek bir alanı, 16 milyon İstanbullu için bir varış noktası olabilecek projeyi, yaşayan ölüye çevirdiniz." dedi.

İmamoğlu'nun, 2021 yılında tamamlayacağını söylediği hal binasının yerinde saydığını dile getiren Yazıcı, Tuzla Sahil 4. Etap Projesi, Tuzla sahil düzenleme devam projesinin Tuzla Yat Limanı'na kadar uzatılması, Pendik-Tuzla Metro Hattı, Tuzla- Sabiha Gökçen Metro Hattı projelerinin de tamamlanamadığına vurgu yaptı.

Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bitiremediği diğer projelere de işaret ederek, şunları kaydetti: