Ferit İlsever açıkladı: Derin devletin şifreleri!

Vatan Partisi MKK Üyesi Ferit İlsever, Amerikan merkezli Gladyonun Türkiye'de hangi suikast ve cinayetleri gerçekleştirdiğini anlattı. Madımak katliamında Gladyo yapılanmasının rolü ve dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in devletteki derin yapılanma ile olan bağlantısı hakkında ses getirecek açıklamalar yapan İlsever şunları vurguladı:

- Fethullahçı gladyo yani devlet içindeki o devlet, Madımak ve Başbağlar katliamlarını baştan aşağı düzenleyen yapı. Bu yapı Amerikan Savunma Bakanlığı ve Pentagon'a kadar uzanıyor. Gladyo, etnik ve dinsel çatışmaları körüklüyor. Bunun için PKK ve Hizbullah gibi aparatları kullanıyor. Paralel devlet yapılanması ve emniyet merkezli yapılanma tamam ama Özal'ın tüm dayatmalarına rağmen TSK bu durumu kabul etmedi. Yapmadıklarını bırakmadılar TSK'daki bu milli duruşu sabote etmek için. Amerikalı yetkililer o zaman TSK için "TSK hizadan çıktı" ifadelerini kullandı. Derin devlet yapılanması Turgut Özal tarafından başlatıldı.