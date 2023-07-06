"Köylüdeki emperyalizm bilinci aydınlarda yok!" - Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Konuklar:
• Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu
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