"Köylüdeki emperyalizm bilinci aydınlarda yok!" - Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023

Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

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Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.

Konuklar:

• Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu

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