Ceyhun Bozkurt değerlendirdi: "ABD eski gücünde değil"
Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doğu Akdeniz'deki yeni dönem Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında konuştu. Bozkurt, Amerika Birleşlk Devletler'nin bölgede provokasyon faaliyetlerine kalkışacağını fakat Amerika'nın artık eski gücünde olmadığını ifade etti.
Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doğu Akdeniz'deki yeni dönem Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında konuştu. Bozkurt, Amerika Birleşlk Devletler'nin bölgede provokasyon faaliyetlerine kalkışacağını fakat Amerika'nın artık eski gücünde olmadığını ifade etti.
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