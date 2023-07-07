Ceyhun Bozkurt değerlendirdi: "ABD eski gücünde değil"

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doğu Akdeniz'deki yeni dönem Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında konuştu. Bozkurt, Amerika Birleşlk Devletler'nin bölgede provokasyon faaliyetlerine kalkışacağını fakat Amerika'nın artık eski gücünde olmadığını ifade etti.

Son Güncelleme:

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doğu Akdeniz'deki yeni dönem Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında konuştu. Bozkurt, Amerika Birleşlk Devletler'nin bölgede provokasyon faaliyetlerine kalkışacağını fakat Amerika'nın artık eski gücünde olmadığını ifade etti.

# Görüş Alanı # ceyhun bozkurt # abd # amerika # doğu akdeniz # türkiye # mısır # nato

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 7 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 7 Temmuz 2023
Görüş Alanı - 6 Temmuz 2023 Görüş Alanı - 6 Temmuz 2023
Ana Haber - 6 Temmuz 2023 Ana Haber - 6 Temmuz 2023
"15 Temmuz'u yapan Gladyo!" "15 Temmuz'u yapan Gladyo!"
Derin devletin şifreleri! Derin devletin şifreleri!
Gün Ortası - 6 Temmuz 2023 Gün Ortası - 6 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 6 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 6 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 6 Temmuz 2023
Özel Yayın - 5 Temmuz 2023 Özel Yayın - 5 Temmuz 2023
Ana Haber - 5 Temmuz 2023 Ana Haber - 5 Temmuz 2023
"Macron Rotschild'in temsilcisi!" "Macron Rotschild'in temsilcisi!"
Gün Ortası - 5 Temmuz 2023 Gün Ortası - 5 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 7 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu
3 Çağla Şıkel'i kas yığınına çeviren diyet!
4 Bakanlıktan ücretsiz tatil müjdesi!
5 Altın fiyatlarında son durum ne?