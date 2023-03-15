Rusya Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü

Gazeteci Cem Kıran, Moskova'dan Televizyon Gazetesi programına katıldı. Kıran, Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 Su-27 savaş uçağı, Karadeniz üzerinde savaş uçaklarına tacizde bulunan ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını düşürmesini değerlendirdi.

Son Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının silahlarını kullanmadığını ve İHA'yla temas kurmadıklarını; ani manevra yüzünden İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçip ve denize düştüğünü açıkladı.

Gazeteci Cem Kıran Moskova'dan bağlanarak konu ile ilgili yorumlarda bulundu. Kıran, "ABD kendi sınırları dışında istediği gibi at koşturmak istiyor" dedi.

# Televizyon Gazetesi

Benzer Videolar

Güne Başlarken - 15 Mart 2023 - Seda Anık - Ulusal Kanal Güne Başlarken - 15 Mart 2023 - Seda Anık - Ulusal Kanal
Günlük - 14 Mart 2023 Günlük - 14 Mart 2023
Ana Haber - 14 Mart 2023 Ana Haber - 14 Mart 2023
Gün Ortası - 14 Mart 2023 - Yeşim Eryılmaz - Yıldırım Gençer - Mehmet Öztürk - Ulusal Kanal Gün Ortası - 14 Mart 2023 - Yeşim Eryılmaz - Yıldırım Gençer - Mehmet Öztürk - Ulusal Kanal
Televizyon Gazetesi - 14 Mart 2023 - Halil Nebiler - Hakan Topkurulu - Ulusal Kanal Televizyon Gazetesi - 14 Mart 2023 - Halil Nebiler - Hakan Topkurulu - Ulusal Kanal
Güne Başlarken - 14 Mart 2023 - Seda Anık - Berke Mustafa Berkil - Serhat Latifoğlu - Ulusal Kanal Güne Başlarken - 14 Mart 2023 - Seda Anık - Berke Mustafa Berkil - Serhat Latifoğlu - Ulusal Kanal
ABD'nin Türkiye karşıtı yeni hamleleri ne olabilir? ABD'nin Türkiye karşıtı yeni hamleleri ne olabilir?
Perde Arkası - 13 Mart 2023 Perde Arkası - 13 Mart 2023
Başkent Kulisi - 13 Mart 2023 Başkent Kulisi - 13 Mart 2023
Ana Haber - 13 Mart 2023 Ana Haber - 13 Mart 2023
Azerbaycan Gündemi - 13 Mart 2023 Azerbaycan Gündemi - 13 Mart 2023
Ulusal Özel - 13 Mart 2023 Ulusal Özel - 13 Mart 2023
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Bolu'da deprem
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 MART 2023)
4 Rusya'dan mesaj gibi talimat
5 Şükrü Ersoy o bölgeleri vurguladı: Sağlam bile olsa yıkılabilir