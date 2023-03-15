Rusya Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının silahlarını kullanmadığını ve İHA'yla temas kurmadıklarını; ani manevra yüzünden İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçip ve denize düştüğünü açıkladı.

Gazeteci Cem Kıran Moskova'dan bağlanarak konu ile ilgili yorumlarda bulundu. Kıran, "ABD kendi sınırları dışında istediği gibi at koşturmak istiyor" dedi.