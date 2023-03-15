Rusya Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü
Gazeteci Cem Kıran, Moskova'dan Televizyon Gazetesi programına katıldı. Kıran, Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı 2 Su-27 savaş uçağı, Karadeniz üzerinde savaş uçaklarına tacizde bulunan ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını düşürmesini değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus uçaklarının silahlarını kullanmadığını ve İHA'yla temas kurmadıklarını; ani manevra yüzünden İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçip ve denize düştüğünü açıkladı.
Gazeteci Cem Kıran Moskova'dan bağlanarak konu ile ilgili yorumlarda bulundu. Kıran, "ABD kendi sınırları dışında istediği gibi at koşturmak istiyor" dedi.