Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan değerlendirdi: Türkiye nasıl bir 15 Mayıs'a uyanacak?

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan, konuk olduğu "Seçim Özel" programında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslan, "Türkiye nasıl bir 15 Mayıs'a uyanacak" çarpıcı yanıtlar verdi.