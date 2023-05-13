Vatan Partisi sahada nasıl karşılanıyor? - Hafta Sonu - 13 Mayıs 2023 - Oğuz Polatbilek

Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Oğuz Polatbilek'in sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.

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Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Oğuz Polatbilek'in sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.

Programa katılan konuklar:

• Vatan Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Vefa Türksever

• Vatan Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Güneş Batum

• Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Şule Perinçek

• Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Banu Noyan

• Vatan Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı T. Murat Demirbaş

• Vatan Partisi Mersin Milletvekili Adayı Fırat Arkalı

• Vatan Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Osman Yılmaz

• İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Fehmi Öztürk

# Hafta Sonu

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