Vatan Partisi sahada nasıl karşılanıyor? - Hafta Sonu - 13 Mayıs 2023 - Oğuz Polatbilek
Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Oğuz Polatbilek'in sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.
Gazete manşetleri ve haftanın gündemi Oğuz Polatbilek'in sunumuyla Ulusal Kanal Hafta Sonu'nda.
Programa katılan konuklar:
• Vatan Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Vefa Türksever
• Vatan Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Güneş Batum
• Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Şule Perinçek
• Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Banu Noyan
• Vatan Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı T. Murat Demirbaş
• Vatan Partisi Mersin Milletvekili Adayı Fırat Arkalı
• Vatan Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Osman Yılmaz
• İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Fehmi Öztürk