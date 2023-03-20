Vatan Partisi 100 bin imza için imza masaları açıyor: "Perinçek için bir imza da senden"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için büyük seferberlik başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanında Vatan Partisi örgütleri harekete geçti, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza masaları açıldı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için büyük seferberlik başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanında Vatan Partisi örgütleri harekete geçti, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza masaları açıldı. Ulusal Kanal Muhabiri Dilek Doğan, Vatan Partisi'nin sahadaki çalışmalarını aktardı.

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