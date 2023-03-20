Perinçek YSK'ya resmen başvurdu

Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya İzmir'den aktardı: Perinçek YSK'ya giderek resmen cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı ve arkasından kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: ''100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdum.''

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Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya Perinçek'e cumhurbaşkanı adaylığı için nasıl imza verileceği konusunda önemli bilgiler verdi. Akkaya, İzmir'den şunları aktardı:

-Perinçek YSK'ya giderek resmen cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı ve arkasından kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: ''100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdum.''
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