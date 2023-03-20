Mehmet Yalçın Yılmaz: "Perinçek'in Türkiye’ye söyleyeceği sözler çok önemli”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star yazarı Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında başlatılan 100 bin imza kampanyasına imza ve destek vereceğini belirtti.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star yazarı Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına konuk oldu.

Yılmaz, Perinçek'in yazılarını çocuk yaşlardan beri okuduğunu belirterek şunları kaydetti:

- Sayın Genel Başkan'ın Türkiye'ye söyleyeceği sözler çok önemli. Türkiye'nin düşünce dünyasına katkılarının siyasette de devam edeceğine inanıyorum.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 - https://perincekicinimza.com/

# Perinçek

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