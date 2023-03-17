İlk günden beri deprem bölgesinde olan Ulusal Kanal muhabirlerinin izlenimleri neler? İlyas Gümrükçü aktardı

‘’Günlük’’ programına katılan Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, tarihi bir şehrin yok olduğunu ve bunun çok üzücü olduğunu belirtti. ''Gölün ortasına bina yaparsanız, ne devletin binası kalır ne vatandaşın binası kalır'' diye konuşan Gümrükçü, Hatay'ın nasıl ayağa kalkabileceği meselesinin, Türkiye'nin önündeki esas mesele olduğunu vurguladı. Gümrükçü şu ifadeleri kullandı:

-Hatay’da insan yok. Akşamları saat 5’ten sonra Hatay’da kimseyi göremezsiniz sokaklarda, sokak yok zaten.

VATANDAŞLAR NE DURUMDA?

Gümrükçü, depremzede vatandaşlara dair edindiği son izlenimlerini aktardı. Depremden etkilenen vatandaşlarda yaşama tutunma sevinci olduğunu belirten İlyas Gümrükçü, Hatay'daki depremzede vatandaşların çok soğukkanlı olduğunu ve hayata tutunmaya çalışma noktasında umutlu olduklarını vurguladı. Vatandaşların, askerin bölgeye gelmesiyle birlikte her şeyin daha güzel ve düzenli olduğunu söylediğini de ifade eden Gümrükçü bu sistemin içinde bu sorunların çözülemeyeceğinden bahsetti. Ayrıca bu sistemin içinde bu sorunların çözülemeyeceğini anlatan İlyas Gümrükçü şöyle konuştu: