Hasan Korkmazcan: "Perinçek'in adaylığı medya tarafından karartılmak isteniyor"

Kuvâ-yi Milliye ruhunu taşıyan insanların bir araya gelip iktidara taşınması gerektiğinden bahseden Korkmazcan,Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığının medya tarafından karartılmaya çalışılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

-Bu karartmayı yalnızca bir korkuyla ifade edemeyiz. Bu karartma bir görevin yerine getirilmesidir. Bu da Türkiye'yi kaosa sürükleme görevidir. Milletimiz,bunların karatma politikaları karşısında metanetli iradesini ortaya koyacaktır.

-14 Mayıs günü sadece bir seçim yapacağımızı düşünmeyelim. Bir işgal girişiminin faaliyetlerine karşı tavır belirlemek zorundayız.

TÜRKİYE 14 MAYIS'TA SEÇİME GİDİYOR

Milli Hükümet Sisteminin programını iktidara taşımanın görevleri olduğunu ifade eden Korkmazcan bunun ilk adımının Doğu Perinçek'in adaylığı olduğunu vurguladı.14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin ,yeni sistemin oluşması bakımından daha büyük zorluklarla karşılaşabileceğini aktaran Korkmazcan ''Onları göğüsleyebilecek güç birikimi yapmamız lazım''şeklinde konuştu.

Altılı Masa'nın mutabakat metninin 2.Sevr'e davetiye çıkarmak olduğunu söyleyen Korkmazcan, Ali Babacan'ın Avrupalılar tarafından görevlendirildiğini ve Altılı Masa'nın asıl mıknatısının HDP olduğunu ifade etti. Amerika'nın bu mıknatıs üzerinden Türkiye ile savaşını yürüttüğünden bahseden Korkmazcan şunları aktardı:

-Birisi Avrupa'dan alkış bekliyor öbürü bütün milli politikaları 180 derece tersine dönüştürme vaatlerinde bulunuyor.

-Altılı Masa'da yer alan partiler maalesef,15 Temmuz'un rövanşını almak isteyen odakların yörüngesine girmiştir.