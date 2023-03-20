Ekrem Ataer: "Perinçek için imza vermek ulusal bir görevdir"

Sanatçı - yazar Ekrem Ataer, vatandaşları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için imza vermeye davet etti. Ataer, Perinçek için imza vermeyi "ulusal bir görev" olarak niteledi.

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Sanatçı - yazar Ekrem Ataer, Doğu Perinçek'e desteğini açıkladı.

Ekrem Ataer, Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi'nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza kampanyasını "Ulusal bir görev" olarak nitelendirdi.

Sanatçı - yazar Ekrem Ataer, vatandaşları Perinçek'e imza vermeye davet ederken şu ifadeleri kullandı:

- Var olan siyah beyaz fotoğraftan çıkıp daha renkli, daha güven veren fotoğrafı görmek için bu bir ulusal görevdir.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37 - https://perincekicinimza.com/

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