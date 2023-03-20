Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek ziyareti | Mehmet Yılmaz ve İsmet Özçelik değerlendirdi

Gün Ortası programına konuk olan Mehmet Yalçın Yılmaz ve İsmet Özçelik CHP-HDP görüşmeleri konusunda görüşlerini aktardı.

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Gün Ortası programına konuk olan Mehmet Yalçın Yılmaz ve İsmet Özçelik CHP-HDP görüşmeleri konusunda görüşlerini aktardı.

Bu sürecin CHP'nin aslında dönüşümünün resmi olduğunu ifade eden Yılmaz, HDP'nin uzun vadede belirlediği stratejide CHP'yi kendine yaklaştırdığını belirtti. HDP'nin Türk dış politikasına dair çok keskin ve net karşıtlıkları olduğunu ve CHP'nin de kısmen bu süreçlere dahil olduğunu ifade etti. Ayrıca Yılmaz şunları aktardı:

-Bugün artık Baykal'ın CHP'sinden eser kalmamış bir süreç var. Bu bir anlamda HDP'den oy almak ve iktidara gelebilmek için Kılıçdaroğlu'nun her türlü tavizi vereceğini de gösteriyor.
-Gelecek kırılgan bir iktidarla en başta Montrö delinecektir ve Karadeniz bir savaş gölü haline gelecektir.

 Özçelik, "Bu koşullarda HDP ile anlaşmak, düşmanla anlaşmak anlamına gelir. '' şeklinde konuştu. ABD'nin PKK'ya 9 adet helikopter verdiği bilgisini paylaşan Özçelik, ABD Genelkurmay Başkanı'nın Fırat'ın doğusuna yaptığı ziyaretin ''sıradan'' bir ziyaret olmadığını ve bunun bir mesaj olduğunu vurgularken sözlerinde, Türkiye'nin yönünü Asya'ya ve komşularına çevirmesinin milli çıkarlar dahilinde bir zorunluluk olduğuna da yer verdi. Özçelik  ayrıca şu ifadeleri kullandı:

-Bence bu görüşme o kadar da önemli bir görüşme değil. Esas görüşme, kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmedir. O temaslarla ilgili görevli kişiler de var zaten. Onlar o görüşmeleri günlerdir yapıyorlar.
-Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmayabilirsiniz ama bir parti terör örgütüyle iş birliği yapıyorsa biz ona bir şey demeyecek miyiz?
# Gün Ortası # ismet özçelik # Mehmet Yalçın Yılmaz # ulusal kanal # hdp # chp # kılıçdaroğlu

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