Dugin: ''Doğu Perinçek'in yeni iktidar mimarisi önerisi, Erdoğan'ı avantajlı hale getirecek bir hamle"

Ünlü Rus stratejist ve filozof Aleksandr Dugin'in yaklaşan seçimleri değerlendirdiği yazısı, Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler tarafından yorumlandı.

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Ünlü Rus stratejist ve filozof Aleksandr Dugin'in yaklaşan seçimleri değerlendirdiği yazısı, Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler tarafından yorumlandı.

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