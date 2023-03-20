Dugin: ''Doğu Perinçek'in yeni iktidar mimarisi önerisi, Erdoğan'ı avantajlı hale getirecek bir hamle"
Ünlü Rus stratejist ve filozof Aleksandr Dugin'in yaklaşan seçimleri değerlendirdiği yazısı, Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler tarafından yorumlandı.
Ünlü Rus stratejist ve filozof Aleksandr Dugin'in yaklaşan seçimleri değerlendirdiği yazısı, Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler tarafından yorumlandı.
# Televizyon Gazetesi # aleksandr dugin # Doğu Perinçek # seçim # Putin # trump # imran khan # türkiye # cumhurbaşkanlığı # Tv gazetesi # erdoğan # recep tayyip erdoğan