Gün Ortası - 20 Mart 2023
Günün sıcak gelişmeleri, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası'nda ekranlara yansıdı.
Günün sıcak gelişmeleri, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası'nda ekranlara yansıdı.
Konuklar:
• Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz
• Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik
• TGB Genel Başkan Yardımcısı Duygu Karabulut
• TGB Yönetim Kurulu Üyesi Ebda Okutur
• Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya
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