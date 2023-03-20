Gün Ortası - 20 Mart 2023

Günün sıcak gelişmeleri, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası'nda ekranlara yansıdı.

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Günün sıcak gelişmeleri, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası'nda ekranlara yansıdı.

Konuklar:

• Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz

• Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik

• TGB Genel Başkan Yardımcısı Duygu Karabulut

• TGB Yönetim Kurulu Üyesi Ebda Okutur

Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya

# Gün Ortası # Yeşim Eryılmaz # Gün Ortası # ulusal kanal # ismet özçelik # Mehmet Yalçın Yılmaz # Duygu Karabulut

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