Aydınlık Türkiye için Aziz Nesin taşları

Bir süredir İsveç’te Malmö’deyim.

Aziz Nesin’i düşünüyorum.

İsveç artık bir başka.

İsveç sisli

İsveç alacakaranlık.

Sosyal demokratların kalesi.

İskandinav ülkelerinin abisi

Almanya’nın, Avusturya’nın,

Sosyal demokratların gözdesi,

Tarafsız, bloksuz, refah ülkesi

“İsveç cenneti”ydi...



Olof Palme’den sonra U dönüşü

Göran Person ile özelleştirmeler

Köşe dönmeler

Sol gösterip sağ vurmalar

Artık tümden sağ sağıyor memleketi

AB’ye giriş, ABD’yle sevgili

NATO kapısında nöbet...

Nereden nereye?

Yok olan İsveç ve Sosyal demokrasisi.



Bülent Ecevit’in umudu

Bu değildi.

Ardından gelenler,

yok olan, yoz olan bu Sosyal demokrasiyi seçti.

Ülkemiz toz duman.

kara bulutlar.

Umut...

Ye Memet ye!

“O gitsin!”

“Ben Kemal, geliyorum...”

Hangi Kemal, hangi yoldan?

Sapmış asıl Kemal’in asil yolundan...

Alacakaranlıkta...



Türkiyem

Tam bir cadı kazanı!

Tencere dibin kara, kazan seninki kapkara...

Eeey, kravatlılar!

siz böyle yaparsanız?

Eeeey takkeli sarıklılar!

Siz ne yaparsınız?



Ya biz ne yaparız?

Sarıklı kravatlı

Türbanlı taytlı

Namazlık

seccade mi halı mı?

Ayakkabılı mı, yalınayak mı?

Abdestinden emin mi?

Oruç tutmayanlar

O iftardan bu iftara koşar mı?

Allah Halil İbrahim bereketi versin!

Nereden geliyor bu değirmenin suyu?

Tozduman, tozduman...

Her yer alacakaranlık.

Aziz Nesin'i anma zamanı.

ALACAKARANLIK!

“Olmaz ol alacakaranlık!

yerin dibine bat alacakaranlık!

evin ocağın sönsün alacakaranlık!

onulmaz dertlere düşesin de sürüm sürüm sürünesin alacakaranlık!

dilerim, ettiğini bulasın, kan kusasın...

sancıdan, sızıdan inliyesin!

canalıcıya can vermiyesin.



alacakaranlık, ne karanlıktır, ne aydınlıktır; ikisi ortası, aydınlıktan uzak, daha çok karanlığa yakın.

alacakaranlık bir kandırmacadır, aldatmacadır, yutturmacadır, oyalama, gözboyamadır.

karanlık, gecedir, her gecenin de bir sabahı olur.

ama alacakaranlıkların hiç yoktur sabahı, bir sürüncemedir, sürer gider...

ne aydınlık, ne karanlık...

varsa da yok...

yoksa da var...

var gibi de yok,

yok gibi de yine var...



kanunlar hem var, hem yok...

kimine var, kimine yok.

kimi zaman var, kimi zaman yok.

kimi yerde var, kimi yerde yok.

insan hakları, hani varımsı da yokumtrak;

demokrasi; demokrasisimsi...

sosyal adalet; sosyal adaletimsi...



varımtrak yokumsu...

tatlımtrak acımsı...

salımtrak ama çarşambamsı...

batılımsı da doğulumtrak...

ilerimsi de biraz gerimtrak...



alacakaranlık, insanlara karanlığın aydınlıktır diye yutturulmasıdır: karanlığımsı da aydınlığımtrak...

karanlık, aydınlığın düşmanıdır.

alacakaranlık, hiçbir şeyin ne dostu, ne de düşmanıdır.

alacakaranlık ne tezdir, ne antitezdir, ne sentezdir.

o, allahın belası pis bir şeydir.



olmaz ol alacakaranlık!

başın kelola!

gözün körola!

yerin dibine bat da bir daha çıkma!

gel ey aydınlık, gel!”



Aziz Nesin, Azizname

Ey, Aziz Nesin!

Sen taşlamalarınla hep yaşa!

Dileklerin hep gerçekleşe!

Karanlıklar yok,

Yurtsever çocukların çok,

Ülkemiz AYDINLIK ola!