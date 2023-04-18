Ne olacak memleketin hali?

O gitsin de...

O gitsin de bakarız çaresine...

Gitsin de...

Sonra!

Gelecek adamların çoğu

Gidecek olanın(?!) kurmayları değil mi?..

Fazlası da yok mu?..

Madımak kundakçıları?

ABD karagücü, yardım ve yardakçıları?

Hapisten çıkarılacak olanlar kimler?

Heykel dikecekler mi?

Orduya, polise, üniversitelere, bakanlıklara, devlet dairelerine

Girecekler mi?

Soru sorma!

Sonunu sorma!

Nasıl yani?

Karıştırma!

O gitsin de...

Peki,

Ata’ya katil diyen?

O başka.

Ata’ya kafir diyen..

O da başka.

O gitsin de,

Bakarız çaresine...

Başbakan mı, İçişleri bakanı mı olacak kraliçeniz?

Başbakanlık yok henüz.

İçişlerimize bakar faili belirsiz.

Ekonomi Babacan’ın mı?

Olur, Özal idolümüz...

İyi yapar, tefeciler önünde, IMF ardında.

Dışişleri Davitsson mu?

Yakışır. ABD’nin BOP’u için

Bir numara... Komşularla sonundaki bol sıfırlı sorunlara boş ver.

Hem de açılır, saçılır...

Sadullah adalet bakanı mı?

Neden olmasın?

hukuk, guguk, muguk deneyimi sağlam.

Türkan Saylan’ın, Kuddusi Okkır’ın, Ali Tatar’ın kemikleri sızlarsa sızlasın!

TR705 insan haklarından sorumlu devlet bakanı?

HDPKK avukatı, daha sağlam Kürtçüyü nereden bulalım?

Başka?

Bakarız, bakarız...

Nurcuya ne vereceksiniz?

Sosyal işlerden sorumlu yaparız...

Tarikatlara bakar,

Sübyanlara kurs ve yurt açar.

Bir kereyle bir şey olmaz...

Masanın altındaki etnikçi bozguncular?

Onlara Milli Eğitim, belediyeler, VE:

“Doğu bizim, Batı ortak”

Başka?

Çok sorma!...

Karışma!

Sen zaten O’na çalışıyorsun.

O gitsin, biz bakarız, biz yaparız...

Gitmeyecek ki!..

O içinizde...

Onlar içinizde

Kurucularıyla, kurmaylarıyla, başbakanları, bakanlarıyla, fazlasıyla içinizde.

İşgal altındasınız!..

“Kırk katır mı, kırk satır mı?” diyeceğim de hepsinin sahibi aynı.

Ey başını kuma gömenler,



Partinizin bütün kaleleri ele geçirilmiş, en mahrem yerlerine girilmiş, her köşesi ele geçirilmiş, partinizin içinde yönetime sahip olanlar duyarsızlık, sapkınlık ve hatta ihanet içinde. Üstelik bu yönetim sahipleri, kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirmiş. Parti tabanı çaresizlik ve bıkkınlık içinde sessiz, yorgun ve bitkin.

En ivedi göreviniz partinizi kurtarmaktır.

Ey cumhuriyetçiler!

Ey Milliyetçiler!

Ey Halkçılar!

Ey Laikler!

Ey Devletçiler!

Ey Devrimciler!

Ey Bağımsızlıkçılar!

Ey Antiemperyalistler!

Vatan için

İstiklal için

İstikbal için

Birleşin!

Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki yurtsever kanda mevcuttur!