Cumhurbaşkanı seçimi üzerine

Bu yazıya sandıklar kapanmadan başlıyorum

Kesin sonuç belli olunca sonlandıracağım

Saat 16.15

Yarışı

kim kazanırsa kazansın

çok sevinmesin

Kim kaybederse kaybetsin

çok üzülmesin

Kimse kimseye kızmasın kırılmasın.

Centilmence el sıkışsın

Ülkenin geleceğine odaklansın.

Ülkemizi çok büyük sorunlar bekliyor.

Tam bağımsız, gerçekten demokratik

Türkiye için

Emperyalizme karşı

sömürüye sömürücüye karşı,

üretimden, üreticiden, emekten yana

tüm halkımız için

en geniş güçbirliğine gereksinim duyacağız.

Saat 19.15

Sonuçlar belli diyebiliriz.

Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Kutlu olsun.

Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kaybetti.

Geçmiş olsun .

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı.

CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan vardı,

pırıl pırıl cumhuriyet kadını, hukukçu

Atatürkçü, Altı Ok savunucusu

onu da aday yapmadı.

Ekmek için Ekmeleddin’i çıkardı

“Tıpış tıpış gidip oy verin” dedi

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın genel sekreterliğini yapmış,

kimsenin bilmediği profesör Müslüman oyları alabilirmiş.

Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

2018’de gene kendisi aday olmadı

Muharrem İnce’yi çıkardı.

Yeterince desteklemedi.

Gene Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasına neden oldu.

Bu seçimler Kemal Kılıçdaroğlu açısından

ölüm kalım savaşıydı.

Çok ayaklı masayı kurdu. Destekler buldu.

AKP’den dışlanmışlara 36 milletvekili kazandırdı.

Recep Tayyip Erdoğan’ı üçüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttu.

Günahları büyük.

Kendi payına Harakiri yapmak kaldı.

(Yapmasın; istifa etsin)

Şimdi CHP tabanını, hemen derhal

içindeki parazitleri, mikropları temizleme,

partiyi özüne döndürme,

tüm Atatürkçülerle, yurtseverlerle, antiemperyalistlerle,

sıkı işbirliğine girme, birleşme görevi bekliyor.

Mevlana gibi,

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”

demek olmuyor.

Her önüne gelene kapıyı açmak yanlış.

İlkeli birlik şart.

İlkeler de belli.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Altı Oku,

ilke ve devrimleri...

Bunları savunmak yalnız CHP tabanının değil AKP dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşların

da görevi.

Hepimize kolay gelsin.

Gelecek günler çok büyük mücadelelere gebe.

Seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun.

(28/05/2023 Saat 20.00)