Cumhurbaşkanı seçimi üzerine
Bu yazıya sandıklar kapanmadan başlıyorum
Kesin sonuç belli olunca sonlandıracağım
Saat 16.15
Yarışı
kim kazanırsa kazansın
çok sevinmesin
Kim kaybederse kaybetsin
çok üzülmesin
Kimse kimseye kızmasın kırılmasın.
Centilmence el sıkışsın
Ülkenin geleceğine odaklansın.
Ülkemizi çok büyük sorunlar bekliyor.
Tam bağımsız, gerçekten demokratik
Türkiye için
Emperyalizme karşı
sömürüye sömürücüye karşı,
üretimden, üreticiden, emekten yana
tüm halkımız için
en geniş güçbirliğine gereksinim duyacağız.
Saat 19.15
Sonuçlar belli diyebiliriz.
Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Kutlu olsun.
Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kaybetti.
Geçmiş olsun .
2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı.
CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan vardı,
pırıl pırıl cumhuriyet kadını, hukukçu
Atatürkçü, Altı Ok savunucusu
onu da aday yapmadı.
Ekmek için Ekmeleddin’i çıkardı
“Tıpış tıpış gidip oy verin” dedi
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın genel sekreterliğini yapmış,
kimsenin bilmediği profesör Müslüman oyları alabilirmiş.
Recep Tayyip Erdoğan seçildi.
2018’de gene kendisi aday olmadı
Muharrem İnce’yi çıkardı.
Yeterince desteklemedi.
Gene Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasına neden oldu.
Bu seçimler Kemal Kılıçdaroğlu açısından
ölüm kalım savaşıydı.
Çok ayaklı masayı kurdu. Destekler buldu.
AKP’den dışlanmışlara 36 milletvekili kazandırdı.
Recep Tayyip Erdoğan’ı üçüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttu.
Günahları büyük.
Kendi payına Harakiri yapmak kaldı.
(Yapmasın; istifa etsin)
Şimdi CHP tabanını, hemen derhal
içindeki parazitleri, mikropları temizleme,
partiyi özüne döndürme,
tüm Atatürkçülerle, yurtseverlerle, antiemperyalistlerle,
sıkı işbirliğine girme, birleşme görevi bekliyor.
Mevlana gibi,
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”
demek olmuyor.
Her önüne gelene kapıyı açmak yanlış.
İlkeli birlik şart.
İlkeler de belli.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Altı Oku,
ilke ve devrimleri...
Bunları savunmak yalnız CHP tabanının değil AKP dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşların
da görevi.
Hepimize kolay gelsin.
Gelecek günler çok büyük mücadelelere gebe.
Seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun.
(28/05/2023 Saat 20.00)