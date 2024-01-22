Kimi kimleri seçelim

Türkiye koşar adım yerel seçimlere gidiyor.

Aday adayları tüm güçleriyle çalışıyorlar.

Poz poz resimleriyle beğeni toplamaya çalışıyorlar.

En vurucu sloganlarıyla seçmeni etkilemek istiyorlar.

Ekipleriyle taraftar toplamak için sözler veriyorlar.

Bazıları şimdiden “hediye”ler dağıtıyorlar.

Yerelde, il, ilçe köy ve mahallelerde parti içi ve partiler arası çekişmeleri hızlanıyor.

Bazıları makarnaya, çorbaya, bir şişe kokar şaraba oyunu satmaya hazırlanıyor.

Bazılarının kafasını kesseniz babasının partisinden vaz geçmiyor.

“Artık yeter” diyenler yeni seçenekler arıyor.

BEN KİME OY VERECEĞİM?

Önce şunu sorayım:

BEN KİME, KİMLERE OY VERMEYECEĞİM?

En başta Belediye Kanunu’nunu okumayanlara, bilmeyenlere (1),

Belediye görev, yetki ve sorumluluklarından haberi olmayanlara (1),

Sonra?

Memleket meselelerini bilmeyenlere,

Kentinin, mahallesinin sorunlarından haberi olmayanlara,

Hele hele her şeyin farkında olup boşverenlere,

Boş konuşanlara,

Yalan söyleyenlere,

Dinle, Allah’la, Ata’yla aldatanlara,

Cumhuriyet ilke ve devrimlerini Ata’nın resmi sananlara,

Belediyelerin olanaklarını çarçur edenlere,

Belediyelerdeki doğa, tarih ve kültür değerlerimize sahip çıkmayanlara,

Yapmak yerine yıkanlara,

Yakıp yıkıp yeniden yapar görünenlere,

İş yapıyor görünüp cukkayı dolduranlara,

Kapalı tuttukları kütüphanelerin harabeye dönmesine göz yumanlara,

Kitapların nem ve küfle erimesini görmezden gelenlere,

Eğitime, bilgiye, görgüye, erdeme, uygarlık ve aydınlığa değer vermeyene,

Örgütlenmeye ve örgütlere, işbirliği ve dayanışmaya sırt çevirenlere,

Sporu, sporcuyu özendirmeyenlere, desteklemeyenlere,

Sol gösterip sağ çakanlara,

Sömürüye, sömürücüye karşı çıkmayana,

Yoksulun malını, toprağını zengine peşkeş çekenlere,

Emperyalizme, işbirlikçilerine ve onların yalakalarına boyun eğenlere,

Terör örgütlerinden ve yandaşlarından korkan, onlara yardım ve yalakalık yapanlara,

Yaşamı yaşanamaz hale getiren magandalara, zorbalara, yolsuzlara ses çıkarmayanlara,

Yoksula, yalnıza, evsize sırt çevirene,

Belediyeciliği basamak yapmak isteyenlere,

Son yıla oranla göbeği büyümüş, kemeri genişlemiş ekmek efelerine,

Yurttaşından, kentlisinden çok kendini düşünenlere...

.....

Şimdi anladınız mı benim kime / kimlere oy vereceğimi?

Bence siz de öyle yapın...

Halkına, devletine, cumhuriyetine, bağımsızlığına bağlı, laik, yurtsever, devrimci, dürüst,

aydın, cesur, çalışkan yöneticiler seçelim.

Milletimizin ve yurdumuzun onlara gereksinimi var.

(1) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf