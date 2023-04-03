Koca bir sirk memleket

Sorunlar büyük

Hem içerde hem dışarda.

NATO, AB, ABD...

Etnikçi, dinci, mezhepçi bozgunculuk

Tüketim ekonomisi

İşsizlik, açlık, yoksulluk...

Zengin sofralar

Birileri yer

Ötekiler bakar...



Felaketlerin ortasında ittifaklar,

Adaylar belli.

Ortalık toz duman.

Kimin eli kimin cebinde?

Kim kimin kucağında?

Kim kimin gözünü oyuyor?

Kim kimin saçını çekiyor?

Kim kimin kuyusunu kazıyor?

Kim kimi dolandırıyor?

Kim kimi aldatıyor?

Bilgi kirliliği

Dedikodu

Karalama

Yanıltma...

Veri yok,

Olgu yok

Laf cambazlığı...



Bilgisizlik

Fikirsizlik

cahillik

Eblehlik

İlkellik

Erdemsizlik

Terbiyesizlik

Saygısızlık

Sevgisizlik

Bencillik

Hokkabazlık...

Bir nefret

Bir nefret

Bir düşmanlık

Bir düşmanlık

Bir hoşgörüsüzlük

Bir anlayışsızlık

Birlik, dirilik, irilik ne?

Gak guk,

Hak guguk...

Hakaretin, Küfrün bini bir para

Yaygara üstüne yaygara...



Çözüm var mı? Var!

Çoban Yıldızı yol gösteriyor Şarlo’ya.

Bana ne?

Yaşasın benimki,

Tu kaka seninki...

Karala, karala!

Kışkırt, kışkırt!

Kışkır, kışkır,

Vur gözüne...

Karusel, dönme dolap.

Bir fıçının içinde motosiklet

Sürücü bayrak örtmüş yüzüne.

Yalan Dünya dönüyor, dönüyor

Alametle kıyamete

Kocaman bir sirkte...

Alkışlar, alkışlar...

Öyle gelmiş; böyle gitmez...