Koca bir sirk memleket

Abdullah Gürgün

Abdullah Gürgün

4. Kuvvet

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Sorunlar büyük

Hem içerde hem dışarda.

NATO, AB, ABD...

Etnikçi, dinci, mezhepçi bozgunculuk
Tüketim ekonomisi
İşsizlik, açlık, yoksulluk...
Zengin sofralar
Birileri yer
Ötekiler bakar...


Felaketlerin ortasında ittifaklar,
Adaylar belli.

Ortalık toz duman.

Kimin eli kimin cebinde?
Kim kimin kucağında?

Kim kimin gözünü oyuyor?
Kim kimin saçını çekiyor?
Kim kimin kuyusunu kazıyor?

Kim kimi dolandırıyor?
Kim kimi aldatıyor?

Bilgi kirliliği
Dedikodu
Karalama

Yanıltma...

Veri yok,
Olgu yok
Laf cambazlığı...

Bilgisizlik
Fikirsizlik
cahillik
Eblehlik
İlkellik
Erdemsizlik
Terbiyesizlik
Saygısızlık
Sevgisizlik

Bencillik
Hokkabazlık...

Bir nefret
Bir nefret

Bir düşmanlık
Bir düşmanlık
Bir hoşgörüsüzlük
Bir anlayışsızlık

Birlik, dirilik, irilik ne?
Gak guk,
Hak guguk...

Hakaretin, Küfrün bini bir para
Yaygara üstüne yaygara...


Çözüm var mı? Var!
Çoban Yıldızı yol gösteriyor Şarlo’ya.
Bana ne?

Yaşasın benimki,
Tu kaka seninki...
Karala, karala!
Kışkırt, kışkırt!
Kışkır, kışkır,
Vur gözüne...

Karusel, dönme dolap.
Bir fıçının içinde motosiklet
Sürücü bayrak örtmüş yüzüne.

Yalan Dünya dönüyor, dönüyor

Alametle kıyamete

Kocaman bir sirkte...

Alkışlar, alkışlar...

Öyle gelmiş; böyle gitmez...

# seçim # abdullah gürgün yazıları

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