Seçmen istifa etsin!

Bir dostun FB sayfasında bir öneri gördüm:

“SEÇMEN İSTİFA ETSİN!”

“Mükemmel öneri” diyorum başka bir şey demiyorum.

Aklınıza ne geliyor?

Yenilgiye doymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Genel başkan olmadan önce:

-29 Mart 2009 yerel seçimler

Genel başkanlığı sonrası:

-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu

-12 Haziran 2011 Genel Seçimler

- 30 Mart 2014 Yerel Seçimler

- 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

- 7 Haziran 2015 Genel Seçimler

- 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

- 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri

- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

- 31 Mart 2019 Yerel Seçim

- 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi

- 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi

Bunca yenilgiden çıkarılan ders?

Horpişşş... Zzz... Susss... Pusss...

Kimse uyanmasınnn...

Seçimlerin galibi Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal!” seslenişini, “Bay bay Kemal!”,

“vay vay Kemal!” şeklinde sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimlerde Cüneyt Arkın’ın bir filminden esinlendi.

“Ben Kemal! Geliyorum!” sözlü videolar hazırlattı.

Sağ yanında Ekrem İmamoğlu, sol yanında Mansur Yavaş, uzun pardesülü ve kara

gözlüklü, kabadayı havalarda resimler, karikatürler paylaştı.

“Gandi Dede”ciğin kabadayı havasında, “Ben Kemal, geliyorum” demesi şimdi alay

konusu.

“Ben Kemal, gidiyorum!” resimleri, karikatürleri yayılıyor.

Kasımpaşalı Reis de alay çıtasını yükseltiyor.

“Bay bay, Bay Kemal!”

Japonya’da bu duruma düşen harakiri yapıyor.

Bizde?

Kılıçdaroğlu, istifadan bile bahsetmiyor.

CHP Yönetiminden de öyle bir talep gelmiyor.

Gerçek CHP tabanı içten içe kaynıyor.

Ana muhalefet lideri, başarılı olamadığı, kendi partisini küçültüp AKP artıklarına 36

milletvekili kazandırdığı yenilgi sonrası konuştu:

“Şunu yaptım, bunu yaptım, hata yapmadım. Mücadeleye devam!”

Kendinde hiç hata bulmuyor. Çevresi de öyle.

Yenilgiler heeep seçmenin yüzünden.

Hele o Araplar, o sığınmacılar yok mu?!.

Görünen o ki, 2024 yerel seçimlerini de kaybedecek.

Kabahat gene seçmenin olacak.

Çare?

Dile getirilen en mükemmel çare:

SEÇMEN İSTİFA ETSİN!