İsveç’in tanınmış gazeteci – yazarlarından Stefan Lindgren 21 Haziran Çarşamba günü iki önemli yazı kaleme aldı.

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Yazılardan biri 8 dagar (8 Gün) isimli haber yorum sitesindeydi. Ve “TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN” başlığı taşıyordu. Başlığın altındaki resimde İsveçli bir gösterici elindeki pankartta NATO’nun attığı İsveç topu şutunu kaleci Türkiye’nin kurtarışını gösteren bir resim ve Erdoğan “İsveç’i bir kez daha kurtarıyor” yazısı taşıyordu.

Stefan Lindgren’in yazısı, 20 Haziran Salı günü Türk büyükelçiliği önünde düzenlenen alışılmadık bir gösteri hakkındaydı. Gösteride ne Erdoğan kuklası taşındı ne de bir küfürlü sloganlar atıldı.

Stefan Lindgren yazısında taşınan pankartın “TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN” anlamına geldiği yorumunu yaptı.

Lindgren yazısını şöyle sürdürdü:

“Türk lider aylardır bizi NATO'nun dışında tutuyor. Bundan kim yararlı çıkar? Biz İsveçliler elbette. Ne kadar uzun sürerse bizim için o kadar iyi.

“Şimdi İsveç Meclisi Riksdagen, İsveç'e yönelik bir saldırı riskinin arttığını söylüyor. Kuşkusuz: Ukrayna'ya gönderdiğimiz her el bombası ve savaş aracı çatışmaların topraklarımıza sıçrama tehlikesini arttırıyor.

“Elbette NATO üyeliği, Ukrayna'da Rusya'ya karşı son Ukraynalı kalıncaya dek savaş yürütmek isteyen ülkelerden biri olduğumuz imajını doğrulayacaktır.

“İzlediğimiz siyasetle güvenliğimizi güçlendirdiğimizi öne sürenler, örneğin İsviçre ve Avusturya'nın, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi NATO üyelerinden daha fazla tehdit altında olduklarını ispat etmek zorundalar.

“Olanaksız değilse de çok zor iş.

“İç politikanıza yönelik eleştiriler ne olursa olsun, teşekkürler Erdoğan. İsveç'in NATO üyeliğine hayır dediğiniz için teşekkürler.”

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ETTİĞİ ANLAŞMA ABD ZORUYLA BOZULDU

Stefan Lindgren’in Nyhetsbanken (Haber Bankası) haber sitesindeki ikinci yazısında ise Türk hükümetinin arabuluculuğunda müzakere edilen "Ukrayna İçin Kalıcı Tarafsızlık ve Güvenlik Garantileri Antlaşması"nın ABD baskısıyla bozulduğunu açıklıyor.

Yazı “Batının Engellediği Barış Anlaşması” başlığını taşıyor. Yazı bağımsız bir jeopolitik ve askeri analist olan ve InfoBrics ile Global Research'e düzenli olarak katkıda bulunan Drago Bosnic'in bir makalesinin bir özeti niteliğinde.

Yazıya göre, Rusya Lideri Viladimir Putin, 17 Haziran tarihinde birçok Afrika lideriyle yapılan bir toplantıda 2022 Mart ayında Ukrayna ile bir barış anlaşması yapıldığını ama ABD’nin Ukrayna’yı anlaşmadan çekilmeye zorladığını ifşa etti.

Türk hükümetinin arabuluculuğunda müzakere edilen “Ukrayna İçin Kalıcı Tarafsızlık ve Güvenlik Garantileri Antlaşması” başlıklı anlaşma Kiev rejimi tarafından imzalanmıştı. Beyaz Saray ve AB’nin imzayı iptal etmesi yönündeki baskılarından sonra, Ukrayna anlaşmayı bozarken Rusya uzun süre imzasına sadık kaldı.

Olay, Moskova’nın amacının hiçbir şekilde “Ukrayna’yı fethetmek” olmadığını gösteriyor. Tarafsızlık karşılığında Rus ordusu geri çekilecek ve Özel Askeri Harekatı (SMO) etkin bir şekilde sona erdirecekti. Başkan Putin, iddialarını desteklemek için Afrika delegelerine başarısız kalan bu barış anlaşmasıyla ilgili belgeler sundu.

Putin belgeleri sunarken şunları söyledi:

- Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla Türkiye’de Rusya ile Ukrayna arasında bir dizi görüşmenin gerçekleştiğine, anlaşmanın metnini çalışıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Ukrayna tarafıyla bu anlaşmanın gizli olup olmayacağını tartışmadık, ancak bunu asla sunmadık veya üzerinde yorum yapmadık.

İsveçli Yazar Stefan Lindgren’in iki yazısı, Türkiye dış siyasetinin gerek savaş bölgelerinde barış sağlamak gerekse savaş olmayan bölgelerdeki ülkelerin savaşın dışında tutulması açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Türkiye’nin katkısıyla Ukrayna – Rusya Savaşının sona ermesi, bu savaştan gözü korkutularak NATO üyeliğine ikna edilen İsveç kamuoyunu da yeniden tarafsızlığa yöneltecektir.

Türkiye’nin NATO dışında kalmak isteyen İsveçlilerin sesini duyması, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamaması, hem Türkiye’nin hem de İsveç’in, çelişki ve savaş dışı kalmak aşısından, ortak çıkarına.